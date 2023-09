Schreinerwettbewerb: Ein Weinschrank macht das Rennen

Plus Sechs Möbelstücke von Schreinergesellen kommen in die engere Wahl für den Landeswettbewerb „Die gute Form 2023“. Den Sieg auf Landkreisebene holte sich eine junge Frau.

Siegerinnen und Sieger sind sie alle. Denn bereits die Nominierung zum Innungsentscheid „Die Gute Form 2023“ am Donnerstag ist für die beiden Schreinergesellinnen und vier Gesellen eine Auszeichnung. Entsprechend eng war die Entscheidung der Jury, wobei beim ersten Platz große Einigkeit herrschte. Eva Kügler gewann bei dem Innungsentscheid auf Landkreisebene und tritt mit ihrem Gesellenstück, einem Weinschrank, nun beim Landesentscheid an. Und wer weiß. Vielleicht schafft sie es zum Bundesentscheid.

Schreinermeister aus der Innung Neuburg – Schrobenhausen hatten die Vorauswahl getroffen. Die sechs Gesellenstücke, die es in die Endbewertung geschafft hatten, wurden dann aber von einer Jury bewertet, deren Mitglieder aus anderen Berufen kommen. Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling war ebenso dabei wie Helmut Rehm, Leiter der Privatkundenbetreuung in der Sparkasse Neuburg, der für alle Finalistinnen und Finalisten ein Kinopaket als Geschenk parat hatte. Außerdem gaben Petra Reiter von der Kreishandwerkerschaft Neuburg – Schrobenhausen und der Ingolstädter Architekt und Dozent Christian Neuburger die Stücke vor.