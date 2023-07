Im September beginnt das neue Schuljahr. Damit ABC-Schützen und alle anderen Schüler auch sicher in der Schule ankommen, empfiehlt die Schulbeförderung des Landkreises, den Weg zu üben.

Wenn im September das neue Schuljahr beginnt, bedeutet das für viele Schülerinnen und Schüler, nicht nur in einen neuen Lebensabschnitt zu starten, sondern auch im wahrsten Sinne des Wortes neue Wege zu gehen. Um mit ABC-Schützen und Kindern, die an eine weiterführende Schule wechseln, entspannt in das Schuljahr zu starten, sollten die Schulwege bereits im Vorfeld geübt werden, am besten im „Echtbetrieb“ während der aktuell noch laufenden Schuljahres. Die Schülerbeförderung des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen empfiehlt gerade denjenigen, die künftig mit dem Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), also mit dme Bus zur Schule fahren, den neuen Schulweg noch vor Beginn der Sommerferien gemeinsam mit den Eltern zu planen. Denn wer sich im Vorfeld gut über den Weg zur Haltestelle, Fahrpläne und gegebenenfalls Umsteigemöglichkeiten informiert hat, der gewinnt mehr Sicherheit.

Schülerbeförderung des Landkreises rät: Neuen Schulweg rechtzeitig "üben"

Daher rät die Schülerbeförderung den Eltern, gemeinsam mit ihren Kindern nicht den kürzesten, sondern den sichersten Weg zur Haltestelle auszuwählen und zu begehen und sich vorab die Fahrpläne des Busunternehmens im Detail anzuschauen. Wenn möglich, sollte vorab auch schon eine Probefahrt mit dem ÖPNV zum künftigen Schulort unternommen werden. Die Fahrpläne finden sich auf den Internetseiten der Verkehrsunternehmen. Eltern sollten ihre Kinder auch auf das richtige Verhalten am und im Bus hinweisen. Ein Schulbustraining führt auch die Kreisverkehrswacht im Rahmen der Verkehrserziehung durch. Doch sind die Eltern als wichtige Partner aufgerufen, den eigenen Kindern das richtige und damit das sichere Verhalten im Straßenverkehr zu vermitteln. (AZ)