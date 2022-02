Neuburg-Schrobenhausen

Schule trotz Sturm: Manche Eltern in Neuburg lassen ihre Kinder zuhause

Plus Am Montagmorgen fegte Sturmtief Antonia über Neuburg. Während in Pfaffenhofen der Unterricht ausfiel, entschied sich das Neuburger Landratsamt dagegen – zum Unverständnis mancher Eltern.

Von Andreas Zidar

Es war ein Vorfall am Montagmorgen, der ihr klargemacht hat, welche Kräfte der Sturm aufbringt. Der Wind blies eine Gartenliege mit Metallgestell über die Terrasse. „Die Liege ist so schwer, dass wir sie eigentlich nur zu zweit tragen können“, sagt die Frau aus Neuburg-Nord. Sie bekam am Montagmorgen gegen 6.15 Uhr anschaulich aufgezeigt, zu was der Wind imstande ist. Sturm „Antonia“ war der dritte innerhalb von wenigen Tagen, der über die Region fegte – zwischenzeitlich mit großer Dynamik.

