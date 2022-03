Neuburg-Schrobenhausen

18:30 Uhr

Sie wollen für die SPD in den Land- und Bezirkstag

Plus Eineinhalb Jahre vor den Land- und Bezirkstagswahlen bringt sich die SPD in Stellung. Welche Voraussetzungen Siegfried Sibinger und Mini Forster-Hüttlinger mitbringen.

Von Claudia Stegmann

Sie ist eine Frau der Tat. Nicht nur reden, sondern Machen ist ihre Devise. So hat sie es schon vor 20 Jahren gemacht, als sie beispielsweise den Waldbadverein in Oberhausen mitbegründet oder die Demenzgruppe ins Leben gerufen hat. Und so macht sie es bis heute. Mini Forster-Hüttlinger ist aktives Mitglied in der SPD, 2. Bürgermeisterin in Oberhausen, Kreistagsmitglied, Seniorenbeirätin – und wenn es nach ihr und Kreisvorsitzendem Werner Widuckel ginge, dann würde sie ab Herbst 2023 auch gerne den Stimmkreis im oberbayerischen Bezirkstag vertreten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

