So feiert der Kreis Neuburg-Schrobenhausen sein 50-jähriges Bestehen

Der Kreis Neuburg-Schrobenhausen feiert das Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen. Diese Aktionen sind im Jubiläumsjahr geplant.

1972 wurde der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen als Ergebnis der Gebietsreform aus der Taufe gehoben. Seinen 50. Geburtstag wird das Landratsamt am 1. Juli mit einem Festakt in der Aula der neuen Paul-Winter-Realschule feiern. In diesem Rahmen wird dann auch ein Imagefilm vorgestellt, der den Landkreis in all seinen Facetten darstellt. Auch eine Broschüre, in der sich die zum Landkreis gehörenden Kommunen präsentieren, soll bis dahin fertig sein, wurden am Donnerstag die Kreistagsmitglieder informiert.

An dem Jubiläumsjahr beteiligen sich auch die Gästeführer im Landkreis. Sie stellen, angelegt an den runden Geburtstag, 50 Sehenswürdigkeiten im Landkreis vor und bieten zu einigen von ihnen auch spezielle Touren und Führungen an. Die Ausflugstipps und Termine werden allesamt auch in der Neuburger Rundschau vorgestellt und angekündigt.

Den Reigen der Feierlichkeiten beschließt im Oktober dann eine Zukunftswerkstatt. Jugendliche ab 14 Jahren werden sich ein Wochenende lang Gedanken darüber machen, wie ihrer Meinung nach der Landkreis in Zukunft aussehen soll, damit er für sie liebens- und lebenswert ist. Alle Ideen werden zusammengetragen – und was sich umsetzen und finanzieren lässt, soll am Ende auch realisiert werden. (clst)