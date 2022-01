Neuburg-Schrobenhausen

vor 17 Min.

So hat sich das Verhalten von auffälligen Kindern im Landkreis verändert

Plus Dieses Jahr wird der Landkreis wieder zehn Millionen Euro für psycho-sozial auffällige Kinder und Jugendliche ausgeben. Über Schüler außer Rand und Band, den Fluch der Digitalisierung und einen Lösungsvorschlag.

Von Claudia Stegmann

Früher war vieles besser. Oder zumindest leichter. Wenn Bernd Fürleger 40 Jahre zurückblickt auf die Anfänge seiner Berufslaufbahn als Sozialpädagoge am Jugendamt in Neuburg, dann hat dieser nostalgisch-verklärte Ausspruch tatsächlich viel Wahres in sich. Denn Anfang der 1980er Jahren schien die Welt für die Jugend noch in Ordnung gewesen zu sein. Natürlich gab es Ausreißer, Revoluzzer, die irgendwann ein Fall für das Jugendamt wurden. Das waren dann Schulschwänzer, die sich gegen ihre Eltern auflehnten, hin und wieder mit einem Rausch nach Hause kamen und beim Klauen von Zigaretten erwischt worden waren. 40 Jahre später ist die Welt eine andere – und die Kinder und Jugendlichen, mit denen es die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jugendamts zu tun haben, sind von einem anderen Kaliber.

