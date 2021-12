So kann man sich über Silvester und Neujahr im Raum Neuburg testen lassen

Die Testzentren des Landkreises werden auch an Silvester, Neujahr und Heilig Drei Könige Testmöglichkeiten anbieten. Diese Termine gibt es.

Schnelltests sind im Neuburger Testzentrum (Monheimer Straße 66) am 1. Januar von 12 bis 14 Uhr möglich. Im Testzentrum Mühlried, in der Rinderhofer Breite 11, finden diese am 31. Dezember von 8 bis 12 Uhr sowie am 6. Januar von 12 bis 14 Uhr statt. Außerhalb der Feiertage sind Schnelltests in Neuburg wochentags von 10 bis 13 Uhr sowie 18 bis 20 Uhr und samstags von 11 bis 14 Uhr möglich. Im Corona-Testzentrum Mühlried finden diese wochentags von 12 bis 15 Uhr und sonntags von 11 bis 14 Uhr statt. Terminbuchungen sind unter www.kkh-sob.de/STZ/ möglich.

PCR-Tests sind im Testzentrum Neuburg von Montag bis Freitag von 13 bis 17 Uhr und samstags von 14 bis 16 Uhr möglich. In Mühlried ist das Zeitfenster wochentags von 15 bis 19 Uhr und sonntags von 14 bis 16 Uhr. Dies gilt auch für die Feiertage. (nr)

Termine für PCR-Tests können online über www.terminland.de/coronatest-nd-sob/ gebucht werden.

Übersicht über die Testmöglichkeiten: https://neuburg-schrobenhausen.de/Aktuelles/Coronavirus/Corona Testungen/Schnell-und-PCR-Testzentren

