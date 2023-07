So können Betriebe ihre Azubis von morgen rekrutieren

In der Region 10 startet ein neues Projekt, bei dem Unternehmen Schülern ab zwölf Jahren ein kurzes Schnupperpraktikum anbieten können. So funktioniert der "MINT:Pass".

Das Regionalmanagement IRMA ruft Unternehmen der Region 10 auf, am neuen Bildungsprojekt MINT:Pass mitzuwirken. Dabei handelt es sich um eine Plattform für Schnupperpraktika, die ausbildende Betriebe mit Schülerinnen und Schülern ab zwölf Jahren vernetzen soll. Über das Portal können Unternehmen kostenfrei mit geringem Aufwand erste kurze Einblicke in verschiedene MINT(nahe) Ausbildungsberufe anbieten und so nicht nur als Ausbildungsbetrieb auf sich aufmerksam machen, sondern gleichzeitig einen Beitrag zur Berufsorientierung in der Region leisten.

Die Teilnahme am MINT:Pass ist denkbar einfach: Unternehmen melden sich und ihr Schnupperpraktikums-Angebot mit nur wenigen Schritten an, die Praktikumsanfrage vonseiten der Schülerinnen und Schüler erfolgt per Mausklick. Durch das einfache Handling (keine Bewerbung, kein Anruf) und das zugrunde liegende Stempelanreizsystem werden die teilnehmenden Jugendlichen ermuntert, mehrere (ca. dreistündige) Schnupperpraktika in unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern zu absolvieren. Im Fokus stehen dabei die MINT-Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.

Schülerpraktikum ab zwölf Jahren: Der MINT:Pass macht es möglich

Der MINT:Pass setzt bereits in einem frühen Alter der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler an, nämlich ab zwölf Jahren, und bietet so die Möglichkeit, sich schon vor den längeren Schulpraktika zu orientieren. Um ein möglichst großes Spektrum an Ausbildungsmöglichkeiten in der Region vorzustellen, wird das Thema MINT bewusst großzügig aufgefasst und auch MINT-nahe Ausbildungen werden integriert: Damit sind Ausbildungen gemeint, die sehr viel MINT-Wissen abverlangen, aber klassisch nicht dazugezählt werden, wie etwa Ausbildungen im Bereich Steuern oder als Fachverkäuferin und Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk.

Für eine erfolgreiche Umsetzung des Projekts werden aktuell engagierte Unternehmen oder Verwaltungen mit entsprechenden Ausbildungsrichtungen mit Sitz in der Region 10 gesucht. Durch ihre Teilnahme haben diese die Möglichkeit, jungen Menschen einen Einblick in ihre Betriebe zu geben, ihnen den Berufsalltag näherzubringen und sie für ihre Ausbildungsberufe zu begeistern.

Die Anmeldung zum MINT:Pass sowie weitere Informationen sind auf www.irma-mintpass.de zu finden. Fragen können an projekte@irma-ev.de oder an die Ansprechpartnerinnen Kerstin Neff und Eva-Maria Lill (0841/885211-205 oder -208) gerichtet werden. (AZ)