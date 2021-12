So laufen Corona-Kontrollen im Raum Neuburg

Plus 2G und Co. bringen auf dem Papier wenig, wenn die Regelungen nicht eingehalten werden. Dafür sind im Landkreis Landratsamt und Polizei zuständig. Über Gesprächsbedarf vor Ort und Verantwortliche, die sich wehren.

2G, 2G-Plus, 3G – unser Alltag besteht aus immer komplizierter werdenden Corona-Vorschriften. Doch es ist das eine, was Bürgern und Unternehmern vorgeschrieben wird. Das andere, ob diese Auflagen auch eingehalten werden. Hier kommen Behörden und Polizei ins Spiel, die genau das prüfen sollen. Wie laufen solche Corona-Kontrollen im Kreis Neuburg-Schrobenhausen?