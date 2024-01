So verläuft der Protestzug der Landwirte rund um Neuburg am Montag

Die genaue Route des Bauernprotestes am 8. Januar steht fest. Wohl mehrere hundert Traktoren werden rund um Neuburg, Ingolstadt und Schrobenhausen auf den Straßen sein.

Eine große Schlaufe zwischen Neuburg und Ingolstadt, und eine zwischen Schrobenhausen und Mühlried: Mit diesen beiden Protestrunden wollen die teilnehmenden Landwirtinnen und Landwirte am 8. Januar erreichen, dass die angekündigten Sparmaßnahmen im Agrarsektor nicht umgesetzt werden. Die Wutwelle hat derweil schon die Verantwortlichen in Berlin erreicht: Wie am Donnerstag bekannt wurde, will die Regierung die geplanten Kürzungen für Landwirte teilweise zurücknehmen. Demnach soll die Kfz-Steuerbefreiung für Bauern nun doch nicht gestrichen und der Agrardiesel nicht auf einen Schlag teurer werden. Doch das ist kein Grund für die Bauern, den geplanten Demonstrationszug am Montag abzusagen. Denn ihnen geht es um viel mehr als nur das.

Wie berichtet, haben die Veranstalter nach einem Kooperationsgespräch mit Polizei und Kreisbehörden von Straßenblockaden abgesehen und stattdessen einen Konvoi organisiert. Dieser wird im nördlichen Landkreis Neuburg-Schrobenhausen zwischen Neuburg und Ingolstadt stattfinden. Die Teilnehmer fahren in Neuburg über die Donaubrücke und über die Luitpold-, Theresien- und Donauwörther Straße zur B16. Dort geht es dann schnurstracks bis zur B13. Auf der führt der Weg dann nach Ingolstadt, über die Westliche Ringstraße nach Friedrichshofen und von dort aus auf der Bundesstraße über Bergheim wieder zurück nach Neuburg.

Entlang der Route werden sechs Sammelstellen eingerichtet: In der Monheimer Straße in Neuburg, am Gnadenfelder Weg gegenüber des Südparks, beim Jägerhaus an der Zeller Kreuzung, am B16-Parkplatz bei Lichtenau, am Barthelmarkt in Oberstimm sowie zwischen Irgertsheim und Bergheim. Dadurch dürfte weitestgehend ein beständiger Fluss an Traktoren entlang der gut 50 Kilometer langen Strecke entstehen. Zwischen 5 und 14 Uhr soll der Protestzug dauern. In den insgesamt neun Stunden werden die Teilnehmer also etwa sechsmal die Strecke zurücklegen.

Landwirte protestieren am 8. Januar zwischen Neuburg, Ingolstadt und rund um Schrobenhausen

Die Runde in Schrobenhausen ist mit 15 Kilometern deutlich kürzer. Die Strecke schlängelt sich vom Bahnhof in den Süden der Stadt bis zur B300. Von dort aus geht es auf der Bundesstraße bis zur Anschlussstelle Rinderhofer Breite und über die Ingolstädter und Regensburger Straße wieder zurück zum Bahnhof. Drei Sammelstellen sorgen dafür, dass auch im Süden des Landkreises der Strom an Fahrzeugen möglichst nicht abbricht.

Michael Muhr vom LsV (Landwirtschaft verbindet Bayern) ist einer der Hauptorganisatoren der Proteste in der Region. Der Landwirt aus Adelschlag rechnet am Montag mit rund 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei der Protestaktion in der Stadt Ingolstadt sowie den Kreisen Neuburg-Schrobenhausen sowie Eichstätt. „Aber das kann deutlich nach oben variieren“, sagt Muhr. Vor allen dann, wenn sich auch Nicht-Landwirte mit ihren Fahrzeugen den Protesten anschließen sollten. Nicht nur mit Schleppern, sondern auch mit Lastwagen und Autos wollen die Landwirte in Konvois auf sich aufmerksam machen. Seinen Worten nach wird der Verkehr auf diesen Strecken "deutlich beeinträchtigt" sein, "doch Rettungswege bleiben frei".

LsV kündigt weitere Protestaktionen der Landwirte im Raum Ingolstadt am 10. Januar an

Der Landwirt betont aber auch: „Die Proteste hören nicht nach einem Tag auf.“ So sind beispielsweise für den Raum Ingolstadt weitere Aktionen für Mittwoch geplant. Wie diese aussehen sollen, dazu äußert sich Muhr nicht. Die Gespräche mit der Stadt würden aktuell noch laufen.

Am Donnerstag hat Landrat Peter von der Grün seinen Urlaub unterbrochen und die Bürgermeister über die Einzelheiten des Protestzuges informiert. Er appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger, möglichst an diesem Tag zu Hause zu bleiben. "Je weniger Verkehr auf den Straßen herrscht, desto sicherer kann der Ablauf gestaltet werden." Er zeigt Verständnis für die Beweggründe der Organisatoren. "Der Frust der Landwirte ist sehr groß und es ist verständlich, diesem auch Luft machen zu wollen."

Die Beweggründe der Landwirte, das sind nach den Worten von Mit-Organisator Klaus Dähnert nicht nur die jüngsten Pläne der Ampel-Regierung zum Agrardiesel und der Kfz-Steuer. Es geht um vieles mehr: Um die Erhöhung der Lkw-Maut zum Beispiel. Oder um die Verteuerung des Heizöls. Und weil jeder, der kann, die Mehrkosten weitergibt, sei letztlich auch jeder Bürger und jeder Verbraucher betroffen. "Der Landwirt hat nur als Erster gesagt: Mir reicht's!", stellt Dähnert klar. Deshalb sei zu dem Protestzug jeder eingeladen, der sich ebenfalls gegen eine Politik der steigenden Kosten und Auflagen wehren will.