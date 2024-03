So viele Fahrzeuge wie nie im Raum Neuburg: E-Autos werden langsam mehr

Plus Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist in der Motorisierung Spitze. Aber die Verkehrswende kommt mit aktuell 1754 reinen Elektroautos nur langsam voran.

Die Zahl der Elektroautos im Landkreis steigt langsam, aber stetig. Derzeit sind 1754 reine Elektrofahrzeuge zugelassen, das sind immerhin doppelt so viele wie im Jahr 2022. Andererseits weisen 36.600 Dieselfahrzeuge darauf hin, dass die Verkehrswende in Neuburg-Schrobenhausen nur langsam Fahrt aufnimmt.

Mit 109.500 gemeldeten Kraftfahrzeugen erreicht nämlich auch die Mobilisierung im Landkreis einen Höchstwert. 2023 sind wieder über 1000 weitere Fahrzeuge dazugekommen. Statistisch entfällt damit auf jeden der 99.000 Landkreisbewohner ein Fahrzeug. „Die Frequenz lässt jedenfalls nicht nach“, stellt Claus Müller, Chef der Zulassungsstellen Neuburg und Schrobenhausen, fest.