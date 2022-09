Solarstrom vom Balkon oder der Terrasse: So funktioniert's

Strom selbst erzeugen und verbrauchen kommt immer mehr in Mode. Wie das gelingen kann, ohne eine Solaranlage auf dem Dach installieren zu müssen.

Schon in den zurückliegenden Jahrzehnten waren private Haushalte die Treiber der Energiewende. Sie lieferten die Hälfte des regenerativen Stroms, lange bevor sich die Erkenntnis in der Politik durchsetzte, dass Photovoltaik und Windkraft die Hauptrollen in der Energieerzeugung zukommen. Beim Versuch, möglichst jedes Potenzial auszuschöpfen, fällt der Blick verstärkt auf kleine Anlagen wie Stecker-PV-Geräte, sogenannte „Balkon-Kraftwerke“.

„Strom selbst erzeugen und verbrauchen liegt im Trend. Eine Alternative zur großen Solaranlage auf dem Dach sind Stecker-Solargeräte für Balkon oder Terrasse“, erklärt Christoph Unterburger, Klimaschutzmanager im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Diese wandeln Sonnenlicht in elektrische Energie um und sind damit Strom erzeugende Geräte für den Eigenbedarf. Für Miet- und Eigentumswohnungen bedarf es vor Anbringen an der Balkonbrüstung oder der Hauswand der Zustimmung von Vermieter oder Eigentümergemeinschaft.

Christoph Unterburger, Klimaschutzmanager im Kreis Neuburg-Schrobenhausen, weiß, wie Stecker-Solargeräte für den Balkon funktionieren

Auf dem Balkon ist das Aufstellen eines Moduls ohne Zustimmung möglich. Der selbsterzeugte Strom fließt in die Steckdose und versorgt von dort Fernseher, Kühlschrank oder Waschmaschine. „Achten Sie beim Kauf auf steckerfertige Geräte und auf die Einhaltung des Sicherheitsstandards der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie“, so Unterburger. „Melden Sie Stecker-Solargeräte im Marktstammdatenregister, dem örtlichen Netzbetreiber und der Hausverwaltung an.“

Die Energieberatung des Landkreises in Kooperation mit dem Verbraucher-Service Bayern hilft bei allen Fragen zum Thema Strom aus erneuerbaren Energien. Sie ist je nach Angebot kostenfrei oder kostenpflichtig (30 Euro). Eine Terminreservierung erfolgt über den Klimaschutzmanager des Landkreises Christoph Unterburger (Telefon 08431/57-184) oder den Verbraucher-Service (0841/95159990).

Die Anfrage kann auch online unter www.neuburg-schrobenhausen.de/klimaschutz oder per Mail an klimaschutz@neuburg-schrobenhausen.de gestellt werden. (AZ)