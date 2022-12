Sparmaßnahmen: Landratsamt führt Personalbremse ein

Plus Ab 2024 will die Kreisbehörde nur noch maximal fünf neue Stellen aufbauen. Manchen Kreisräten geht das aber nicht weit genug. Sie kritisieren den fehlenden Sparwillen des Landrats.

Der Unmut war Oberbürgermeister Bernhard Gmehling ins Gesicht geschrieben. Als Kämmerer Norbert Hornauer im Kreisausschuss etwas kleinlaut verkünden musste, dass der Landkreis im vergangenen Jahr zwei Millionen Euro weniger ausgegeben hat als geplant, musste der OB um Fassung ringen. Zwei Millionen Euro, die die Landkreiskommunen bezahlt hatten, und die nun der Landkreis für sich auf der Habenseite einstreicht. Es ist die viel zitierte "Luft im Kreishaushalt", die das Neuburger Stadtoberhaupt immer wieder kritisiert, wenn es um die Höhe der Kreisumlage geht und die er jetzt - wieder einmal - bestätigt sieht.