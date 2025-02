Sparzwang: Was dem Landkreis lieb und teuer ist

Reich wird man nicht durch das, was man verdient, sondern durch das, was man nicht ausgibt, lautet ein Sprichwort. Wenn es um die kommunalen Finanzen geht, dann kann sicherlich keine Rede davon sein, dass man sich allein durchs Sparen Reichtümer anhäuft. Trotzdem steht der Landkreis massiv unter Sparzwang, in den vergangenen beiden Haushaltsberatungen war es deswegen immer wieder zu hitzigen Diskussionen und Vorwürfen gekommen, dass der Landkreis keinen echten Sparwillen zeigt und nach wie vor zu viel Geld ausgibt. Doch wo sind Streichungen vertretbar und wo wird am falschen Ende gespart? Wie zweischneidig solche Entscheidungen sein können, zeigte sich jüngst an einigen Beispielen.

Erst kürzlich war im Kreisausschuss beschlossen worden, dass der Landkreis ab Herbst bei der Schülerbeförderung sparen will. Es geht um immerhin rund 115.000 Euro, die der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen im Gegensatz zu anderen Landkreisen bislang zusätzlich ausgegeben hat. Demnach werden seit vielen Jahren Kinder an Förderschulen bis zur 4. Klasse mit separaten Minibussen zu ihren Schulen nach Neuburg und Aresing gebracht, sofern es keine adäquaten öffentlichen Busverbindungen gibt. Damit bildet der Landkreis die Ausnahme, andernorts in der Region gibt es diese speziellen Busse gar nicht oder lediglich bis zur 2. Klasse.

Kritik an Einsparungen in Neuburg-Schrobenhausen: Schülerbeförderung versus Sportvereinsförderung

Die Mitglieder des Kreisausschusses haben deshalb einstimmig beschlossen, diese bislang großzügige Regelung angesichts der finanziellen Lage zurückzufahren. Es sei den älteren Förderschülern zuzumuten, wie in anderen Landkreisen auch mit den öffentlichen Bussen zu fahren und dabei gegebenenfalls einmal umsteigen zu müssen. Nur wer ein ärztliches Attest vorlegt, darf weiterhin mit den Förderschulbussen fahren.

Die Einsparung ist bei der Schulleitung des sonderpädagogischen Schulzentrums und sicherlich auch bei den betroffenen Eltern auf wenig Verständnis gestoßen. Ist dem Landkreis ein sicherer Schulweg für Kinder mit Unterstützungsbedarf keine 100.000 Euro wert? Die Frage dürfte sich Kritikern besonders seit Donnerstag stellen, nachdem drei Sportvereinen Zuschüsse in Höhe von insgesamt über 40.000 Euro gewährt wurden. Der SV Waidhofen erhält rund 2300 Euro für einen neuen Ballfangzaun, der SV Karlskron bekommt für die Überdachung seiner Stockschützenbahnen 15.000 Euro und der TC Schrobenhausen für seine neue Tennishalle 25.000 Euro.

Pflege von Senioren: Im Landkreis sind die 55- bis 65-Jährigen aktuell die größte Bevölkerungsgruppe

Für Kreisrat Joachim Siegl (Grüne) waren die Zuschussanträge Anlass, derlei freiwillige Leistungen infrage zu stellen. „Wir haben beschlossen, 100.000 Euro beim Schülerverkehr zu sparen. Deshalb kann ich künftig bei Zuschüssen für Sportvereine nicht mehr zustimmen“, kündigte er an. Wo setzt man Prioritäten, welche Ausgaben sind wichtig, welche verschmerzbar? Zumindest für Elfriede Müller (CSU) war es keine Frage, den Vereinen ihre Zustimmung zu geben. „Das Ehrenamt ist auch wichtig“, war ihre Meinung, bevor sie und alle anderen Mitglieder des Gesundheitsausschusses ihre Hand für die Sportförderung hoben.

Nur einen Tagesordnungspunkt zuvor hatte Christian Kutz aus dem Sachgebiet Senioren und Betreuung ebenfalls die Frage gestellt: Was ist uns das Thema Pflege wert? Er hatte einen Ausblick auf die Bevölkerungsentwicklung im Landkreis gegeben und dargestellt, wie in den nächsten 20 Jahren angesichts des Pflegemangels die zunehmend hochaltrigen Bürgerinnen und Bürger noch betreut und gepflegt werden können. Die Daseinsvorsorge für Senioren sei eine Herausforderung, der sich vor allem die Kommunen stellen müssten, der Landkreis als rechtlich zuständige Institution könne diese Aufgabe alleine niemals bewältigen. Im Haushaltsetat des Landkreises sind gerade mal 10.000 Euro für die Seniorenarbeit vorgesehen. Dabei sind die 55- bis 65-Jährigen aktuell die größte Bevölkerungsgruppe im Landkreis, die dementsprechend in den nächsten Jahren das potenzielle Pflegealter erreicht.