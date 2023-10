Neuburg-Schrobenhausen

13:50 Uhr

SPD-Kandidat Siggi Sibinger: "Ich bin entsetzt über den Rechtsruck"

Plus Bei der Landtagswahl holt der Direktkandidat der Sozialdemokraten 4,3 Prozent. Das Ergebnis enttäuscht ihn. Noch vielmehr entsetzt ihn das Abschneiden der AfD.

Die Hoffnungen konnten nicht erfüllt werden. Weder für Siegfried Sibinger noch für irgendjemanden anderen in der SPD. Die Sozialdemokraten sind in Bayern im Sinkflug. Schon 2018 dachte man: Tiefer geht es nicht mehr. Doch am Sonntag wurden sie eines Besseren belehrt. Gerade noch 8,4 Prozent holt die SPD bei der Landtagswahl und damit nochmal weniger als vor fünf Jahren. Das Ergebnis: ein Desaster.

Auch im Stimmkreis 125 spielt die SPD so gut wie keine Rolle. 4,3 Prozent bzw. 2659 Stimmen holt der Direktkandiat aus Aresing. "Ich hatte mir mehr erhofft", sagt Siggi Sibinger am Tag nach dem Wahlsonntag. Sein Ziel sei es gewesen, mit seinem Ergebnis über den Zweitstimmen zu liegen. Das ist nicht gelungen: Die SPD landet am Ende bei 4,8 Prozent.

