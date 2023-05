Frau aus dem Landkreis stirbt bei Motorradunfall am Starnberger See

Bei einem Unfall im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ist eine 24-Jährige aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen gestorben. Sie war Beifahrerin auf einem Motorrad.

Am Donnerstag ist es in der Gemeinde Münsing im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen zu einem tödlichen Motorradunfall gekommen. Dabei starb eine 24-Jährige aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen, die als Sozia auf einem Motorrad saß. Der Fahrer, ein 59-Jähriger aus dem Kreis Pfaffenhofen, wurde schwer verletzt.

Die Frau aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen starb bei einem missglückten Überholmanöver

Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 14.30 Uhr auf der Staatsstraße 2064 zwischen Sankt Heinrich und der Anschlussstelle Seeshaupt zu dem folgenschweren Unfall. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war der 59-jährige Mann aus dem Kreis Pfaffenhofen an der Ilm mit seinem Motorrad Ducati von Sankt Heinrich kommend in Richtung Autobahnausfahrt Seeshaupt gefahren. In einer leichten Linkskurve hatte er das Auto eines 40-jährigen Münchners überholt und dabei das entgegenkommende Auto eines 51-jährigen Mannes aus Baden-Württemberg übersehen. Beim anschließenden Ausweichmanöver hatte der Motorradfahrer laut Polizei die Kontrolle über seine Maschine verloren und war nach rechts von der Straße abgekommen.

Die 24-Jährige aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen starb noch an der Unfallstelle

Für die 24-jährige Sozia, eine Frau aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, kam jede Hilfe zu spät. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Der Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang werden von der Polizeiinspektion Wolfratshausen unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II geführt. (AZ)