Startschuss für den Jugendkreistag Neuburg-Schrobenhausen

Plus Zum ersten Mal zusammengekommen: Die Jugendlichen im Kreis Neuburg-Schrobenhausen können jetzt in der Politik mitreden. Aber dürfen sie tatsächlich mitentscheiden?

Von wegen, die Jugend interessiert sich nicht für Politik: An der Neuburger Paul-Winter-Realschule hat am Freitag die konstituierende Sitzung des Jugendkreistags stattgefunden. 32 Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren gehören ab sofort zu dem Gremium. Sie alle besuchen weiterführende Schulen im Kreis Neuburg-Schrobenhausen. Auch Delegierte des Kreisjugendrings, des Jugendparlaments Neuburg und des Jugendstadtrats Schrobenhausen sind zugelassen, wie Kreisjugendpflegerin Anne Heiß erklärt. Es wird wohl noch Nachzügler geben.