Storchenrekord in Neuburg-Schrobenhausen: Rund 100 Jungvögel aufgezogen

Plus 40 Paare haben 81 Junge großgezogen. Gunter Weinrich sieht die Bestandsgrenze als erreicht an. Die Altstörche in Burgheim und Baiern bleiben „daheim“.

Von Winfried Rein

Das Storchenjahr ist vorbei, der Nachwuchs fliegt bereits in die Winterquartiere nach Südfrankreich, Spanien und Nordafrika. Mit rund 1200 Brutpaaren in Bayern ist der Bestand an Weißstörchen extrem gestiegen. Neuburg-Schrobenhausen trägt mit heuer 40 Brutpaaren dazu bei.

Vom Donautal über das Moos bis zu den Schrobenhausener Paarauen finden sich Storchennester. An 40 Standorten erbrüteten die Elterntiere rund 100 Junge. 81 haben alle Wetterlagen überlebt und sind groß geworden. „Eine solche Quote hatten wir noch nie“, freut sich der Neuburger Storchenkenner Gunter Weinrich. Die Freude trübt allerdings der Umstand, dass die Störche bei der Futtersuche zeitweise sehr rabiat vorgehen.

