Neuburg-Schrobenhausen

vor 41 Min.

Sturm über der Region Neuburg: Das sind die Schäden im Landkreis

In Neuburg beseitigte der Stadtbauhof große Einzelbäume entlang der Donau Richtung Staustufe Bittenbrunn. Baggerfahrer sind damit beschäftigt, den Uferweg freizuräumen.

Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Plus Abgebrochene Bäume sorgten für Dauereinsatz bei der Neuburger Feuerwehr und dem Stadtgärtnerei. Im Süden des Landkreises wütete der Sturm noch heftiger.

Von Barbara Wild Artikel anhören Shape

Selbst wer es verschlafen hatte, konnte am Morgen erahnen, mit welcher Wucht in der Nacht auf Mittwoch ein Gewitter über die Region gezogen war. Der Schaden im eigenen Garten oder auf der Terrasse war wohl das Erste, was die Menschen vom Sturm wahrnahmen. Der war nach Mitternacht mit Blitz, Donner, heftigem Regen und Windböen mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde über die Region gefegt. Weiter südlich im Landkreis tobte es noch heftiger. Die gute Nachricht: Schwerverletzt hat sich dabei niemand.

Die Feuerwehr Neuburg war zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens "rund um die Uhr im Einsatz", berichtet Feuerwehrkommandant Markus Rieß. Etwa 20 Mal seien die Einsatzkräfte im Neuburger Stadtgebiet ausgerückt, um umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste zu entfernen. In der Max-Peschel-Straße fiel ein Baum auf ein geparktes Auto, verletzt wurde niemand. Auch die Zufahrt zur Notaufnahme des Krankenhauses musste von Ästen befreit werden. "Im Ganzen betrachtet ist es aber noch gut ausgegangen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen