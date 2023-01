Süchtig nach Hunger: Wenn Jungs unter Magersucht leiden

Plus Anorexie ist eine klassische Mädchenerkrankung. Doch sie trifft auch junge Männer. Wie die Erfahrungen der Neuburger Kinderklinik damit sind.

Sie sind 12, 13 Jahre alt. Drahtige Jungs, die ihre überbordende Energie im Sport ausleben. Und die wissen, dass Wasser gesünder ist als die überzuckerten Eistees, die manche Jugendliche literweise in sich hineinschütten. Auf den ersten Blick verdienen sie Bewunderung: Sie hängen nicht vor der Playstation, bewegen sich viel, sind diszipliniert. Doch da gibt es auch eine andere Seite, die keiner sehen soll und selbst den Eltern oft viel zu spät auffällt: wenn der sportliche Ehrgeiz über allem steht, wenn immer öfter eine Mahlzeit ausfällt, wenn Lebensmittel zwanghaft auf Fette, Zucker und Kohlenhydrate durchleuchtet werden und wenn der durchtrainierte Körper über das Untergewicht hinwegtäuscht. Magersucht bei Buben ist selten und wird nicht nur deshalb viel später erkannt als bei Mädchen.