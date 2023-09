Neuburg-Schrobenhausen

18:30 Uhr

Tag des offenen Denkmals: Wo die Seele des Hauses noch spürbar ist

Plus Beim Tag des offenen Denkmals erhielten Besucher Einblicke in historische Gemäuer. Darunter waren das Schloss Sinning, der Pfarrhof in Mauern und die Provinzialbibliothek in Neuburg.

Von Annemarie Meilinger, Winfried Rein, Annemarie Meilinger, Winfried Rein, Claudia Stegmann

Er war ein Schatten seiner selbst. Der Pfarrhof in Mauern gab ein miserables Bild ab, nachdem man ihn über Jahrzehnte hinweg sich selbst überlassen hatte. Abgerissen sollte er deshalb werden, weil er nichts mehr wert und nicht mehr zu retten war. Doch Josef Deß ließ sich von dem maroden Zustand nicht abschrecken. Hinter der Patina, den Schäden und dem Verfall erkannte er die "Seele" des Hauses und wusste: Dieser Pfarrhof ist es wert, gerettet zu werden.

Rund 20 Jahre später stehen ein gutes Dutzend Besucherinnen und Besucher im Garten des Anwesens und staunen über die Geschichten, die Deß über die Sanierung zu berichten weiß. Am Tag des offenen Denkmals hat er zwar nicht sein Haus, aber sein Gartentor für Interessierte geöffnet. Wie richtig er mit seiner Vermutung über die Bedeutung des Hauses lag, bestätigen später archäologische Untersuchungen. Im Kern stammt das Gebäude aus dem Mittelalter und überlebte - wenn auch nicht schadlos - den Dreißigjährigen Krieg.

