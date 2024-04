Tagespflege: Wie die Pflegekasse bei der Betreuung von Pflegebedürftigen hilft

Der Pflegestützpunkt Neuburg-Schrobenhausen erklärt, welche Kosten in einer Tagespflege anfallen und wie diese abgerechnet werden können.

Einige pflegende Angehörige sind neben der Pflege noch berufstätig und brauchen während dieser Zeit eine Versorgungsmöglichkeit für ihre Angehörigen. Andere suchen tagsüber nach einer Entlastungsmöglichkeit über mehrere Stunden. Hierfür gibt es eine Leistung der Pflegekasse, die sogenannte Tagespflege.

Die Tagespflege findet tagsüber in einer zugelassenen teilstationären Pflegeeinrichtung statt. Es gibt dort verschiedene Betreuungsangebote, wie beispielsweise Basteln, Singen, Backen, Gymnastik oder Spaziergänge. Außerdem wird auch bei körperbezogenen Pflegemaßnahmen unterstützt, wie zum Beispiel bei den Toilettengängen oder beim Treppensteigen. Medikamente können ebenfalls in der Tagespflege verabreicht werden. Die Besucher einer Tagespflegeeinrichtung erhalten mehrere Mahlzeiten wie Frühstück, Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen. Viele Einrichtungen verfügen über einen Fahrdienst, der die pflegebedürftige Person morgens circa gegen 8 Uhr abholt und am späten Nachmittag gegen 16 Uhr wieder nach Hause fährt.

Die Kosten für die Tagespflege werden von der Pflegekasse übernommen

Die Finanzierung kann ab Pflegegrad 2 durch die Pflegekasse erfolgen. Die Pflegekasse übernimmt dabei die Kosten für die pflegebedingten Aufwendungen und die Fahrtkosten. Der Betrag, den die Pflegekasse übernimmt, ist abhängig von der Höhe des Pflegegrads. Einen Eigenanteil für Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten muss der Pflegebedürftige selbst tragen. Dieser beläuft sich aktuell auf circa 20 Euro pro Tag und kann unter Umständen über den Entlastungsbetrag beglichen werden, soweit dieser noch nicht anderweitig ausgeschöpft wurde. Bei der Tagespflege ist eine Antragsstellung bei der entsprechenden Pflegekasse notwendig.

Bei Fragen zur Tagespflege beziehungsweise zu Anbietern hilft jederzeit der Pflegestützpunkt Neuburg-Schrobenhausen weiter. Telefon: 08431/57-547, E-Mail: pflegestuetzpunkt@neuburg-schrobenhausen.de. (AZ)

