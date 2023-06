Neuburg-Schrobenhausen

17:15 Uhr

Tiny House, Jurte, Schloss: Ungewöhnliche Unterkünfte in der Region

Plus Das Schloßfest rückt näher, die Hotels sind fast ausgebucht. Doch in Neuburg und der Region sind auch andere Übernachtungsmöglichkeiten entstanden. Wir stellen sie vor.

Von Tabea Huser

Rund 18.000 Übernachtungen von Gästen sind im Juli 2022 im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen verzeichnet worden. Heuer könnten es mehr werden. Das Schloßfest findet nach vier Jahren wieder statt. Die Hotels in der Region sind für beide Wochenende vom 30. Juni bis 2. Juli und 7. Juli und 9. Juli fast ausgebucht.

Neben den Hotels finden sich in der Region immer mehr Unterkünfte über das Online-Portal Airbnb oder Booking.com. Private und gewerbliche Vermieter bieten dort ganze Appartements oder Zimmer an. Weltweit findet man Übernachtungsmöglichkeiten in Containern, auf Hausbooten, in Schlössern oder in Windmühlen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

