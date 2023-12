Tipp des Pflegestützpunkts: Wer Anspruch auf Pflegegeld hat

Ab 1. Januar gibt es mehr Pflegegeld. Was es dabei zu beachten gibt und wer die Leistungen erhält, erklärt der Pflegestützpunkt Neuburg-Schrobenhausen.

In Deutschland steigt die Lebenserwartung von Frauen und Männern immer weiter an - und damit auch die Zahl der Pflegebedürftigen, die in ihrer Selbstständigkeit beeinträchtigt sind und Hilfe im Alltag benötigen. Dem Statistischen Bundesamt zufolge werden etwa vier von fünf Pflegebedürftigen zu Hause versorgt. Die Pflege übernehmen in einem Großteil der Fälle pflegende Angehörige. In diesen Fällen kommt das Pflegegeld ins Spiel, das zum 1. Januar 2024 erhöht wird.

Beim Pflegegeld handelt es sich um eine Geldleistung, die die Pflegekasse direkt an die pflegebedürftige Person auszahlt, das diese aber häufig teilweise oder vollständig an ihre pflegenden Angehörigen weitergeben. Das Pflegegeld kann in Anspruch genommen werden, wenn mindestens Pflegegrad 2 vorliegt. Die oder der Pflegebedürftige muss mit dem entsprechenden Pflegegeld die erforderlichen körperbezogenen Pflegemaßnahmen und pflegerischen Betreuungsmaßnahmen sowie Hilfen bei der Haushaltsführung in geeigneter Weise sicherstellen.

Pflegegeld erhalten Pflegebedürftige ab dem Pflegegrad 2

Bezieht eine pflegebedürftige Person ausschließlich Pflegegeld und keine Pflegesachleistungen, müssen in den Pflegegraden 2 und 3 einmal halbjährlich und in den Pflegegraden 4 und 5 einmal vierteljährlich Beratungen erfolgen. Dies übernehmen zum Beispiel ambulante Pflegedienste. Die Termine müssen selbst vereinbart werden. Werden die Beratungstermine nicht eingehalten, kann die Pflegekasse das Pflegegeld kürzen.

Pflegebedürftige, die einen ambulanten Pflege- und/oder Betreuungsdienst engagieren, können diesen über die Pflegesachleistungen abrechnen. Leistungen, die darunter fallen, sind zum Beispiel körperbezogene Pflegemaßnahmen, pflegerische Betreuungsmaßnahmen und Hilfen bei der Haushaltsführung. Die Pflegedienste rechnen immer direkt mit der Pflegekasse ab, Pflegebedürftige selbst müssen keine Nachweise einreichen. Pflegebedürftige ab Pflegegrad 2 können Pflegesachleistungen beziehen.

Pflegestützpunkt berät zum Pflegegeld in Neuburg und Schrobenhausen

Pflegesachleistungen können aber auch mit dem Pflegegeld kombiniert werden. Man spricht dann von einer Kombinationsleistung. Das Pflegegeld wird dabei je nach Höhe der bezogenen häuslichen Pflegesachleistungen anteilig ausgezahlt.

Das Pflegegeld wird zum 1. Januar um fünf Prozent erhöht. Im Pflegegrad 2 steigt der Betrag auf 332 Euro, im Pflegegrad 3 auf 573 Euro, im Pflegegrad 4 auf 765 Euro und im Pflegegrad 5 auf 947 Euro. Für Leistungsempfänger, die Pflegesachleistungen beziehen, erhöht sich der Betrag im Pflegegrad 2 auf 761 Euro, im Pflegegrad 3 auf 1432 Euro, im Pflegegrad 4 auf 1778 Euro und im Pflegegrad 5 auf 2200 Euro. (AZ)

Kontakt: Pflegestützpunkt Neuburg-Schrobenhausen, Telefon 08431/57-547, Mail: pflegestuetzpunkt@neuburg-schrobenhausen.de.