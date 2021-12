Über 100 Corona-Tote in Neuburg-Schrobenhausen: Ein Appell des Landrats

Die Zahl der Corona-Toten im Kreis Neuburg-Schrobenhausen hat mittlerweile die Marke von 100 überschritten. Der Landrat appelliert, sich impfen zu lassen.

Mit der Eröffnung der Impfstation in der Monheimer Straße in Neuburg sowie der Unterstützung des BRK-Kreisverbands hat die Impfkampagne im Landkreis wieder Fahrt aufgenommen. Einen Überblick gab Landrat Peter von der Grün in der jüngsten Kreistagssitzung – auch mit der traurigen Nachricht, dass die Zahl derer, die mit oder an Corona gestorben sind, mittlerweile die Grenze von 100 überschritten hat.

Corona in Neuburg-Schrobenhausen: über 100 Tote

„Das sind mehr Menschen, als hier versammelt sind“, sagte der Kreischef zu den Räten in der Alten Schweißerei in Schrobenhausen. „Und hinter jedem Verstorbenen stecke ein Schicksal.“ In diesem Zug appellierte von der Grün noch einmal an alle Erwachsenen, sich impfen zu lassen, denn es seien gerade die Ungeimpften, die „das System ans Limit bringen“. Dem schloss sich Matthias Enghuber (CSU) an und ergänzte, dass die Impfung die einzige Möglichkeit sei, „um aus der Pandemie herauszukommen“.

So laufen die Corona-Impfungen in Neuburg-Schrobenhausen

Mit 4200 Impfungen in dieser Woche sei man auf einem sehr guten Weg, das Ziel von 1000 pro Tag zu erreichen. Es seien also noch immer tausende Termine frei. Die terminlosen Impfungen, die die mobilen Teams des BRK-Kreisverbands in den Gemeinden anbieten, sind laut Landrat gut angelaufen. Wie berichtet, wurden beim Start in Karlshuld am vergangenen Wochenende fast 500 Menschen geimpft. Bis Ende Januar sind dafür insgesamt 17 Termine angesetzt.

