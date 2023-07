Über 200 Ministranten aus dem Landkreis zeigen Herz

Beim großen Mini-Tag in Edelshausen machen trotz hochsommerlicher Hitze Ministranten aus vielen Pfarreien mit. Für den Einzug in die Kirche wird das größte Weihrauchfass Deutschlands organisiert.

Der diesjährige regionale Mini-Tag für die Dekanate Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen am vergangenen Samstag im kleinen Edelshausen war ein voller Erfolg. Das diesjährige Motto lautete „Hear auf dei Herz – Minis zoang wias geht“. Die katholische Jugendstelle Schrobenhausen mit Jugendpfarrer Florian Stadlmayr, Silvia Drescher, Irene Götz, Philipp Schilling, Nicole Heckl und Johle Siegl, die die Jugendlichen in diesen beiden Dekanaten betreuen, war der Veranstalter. Tatkräftig unterstützt wurden sie von sehr vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern.

220 Ministranten, unter anderem aus den Pfarreien Karlshuld, Klingsmoos und Neuburg, beteiligten sich bei hochsommerlichen Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke an den rund 30 Aktionen auf dem Gelände der SG Edelshausen. Die Kinder und Jugendlichen konnten etwa Schlüsselanhänger fertigen, Dosen werfen, mit dem Lichtgewehr schießen oder Tüten bedrucken.

An 30 Stationen konnten die Ministranten basteln, spielen und ihre Geschicklichkeit testen. Foto: Rainer Hora

Später am Tag stellten sich die Ministrantinnen und Ministranten dann zu einem großen Gruppenfoto in Herzform auf, bevor sie sich Richtung Kirche aufmachten. Vorneweg wurde das größte Weihrauchfass Deutschlands von einem alten Fendt-Traktor gezogen. Ein Trupp freiwilliger Helfer aus Edelshausen hatte das riesige Weihrauchfass in Augsburg abgeholt. Im Pfarrgarten fand dann vor rund 300 Gläubigen aller Altersschichten der Abschlussgottesdienst mit Jugendpfarrer Florian Stadlmayr und Co-Zelebrant Dominik Leutgäb aus der Pfarreiengemeinschaft Neuburg statt. Leutgäb trug das Evangelium nicht vor, sondern erzählte den Inhalt. Es ging um die Zweifel von Josef, der wusste, dass das Kind, das Maria erwartete, nicht von ihm war und er wollte sich still und heimlich von ihr trennen. Im Traum erschien ihm aber ein Engel, der ihm gebot, bei Maria zu bleiben.

Beim Mini-Tag in Edelshausen geht es um Herzensangelegenheiten

Florian Stadlmayr erinnerte an den Augsburger Bistumspatron, den heiligen Ulrich. Dessen Motto war „Mit dem Ohr des Herzen“. Das hatte man für das Motto des Mini-Tags in „Hear auf dei Herz“ umformuliert. „Wann hören wir denn auf unser Herz?“, fragte Stadlmayr in die Runde und ging mit dem Mikrofon in der Hand durch die vollbesetzten Reihen. Der Jugendpfarrer bezeichnete Jesus als seinen „aller-, aller-, allerbesten Freund“. Jeden Abend erzähle er Jesus, was an diesem Tag toll und was schlecht gewesen sei. „Gott liebt uns und nimmt uns so an, wie wir sind“.

Stadlmayr dankte den Minis für ihren großartigen Einsatz und ihren wertvollen Dienst, genauso wie bei allen am Mini-Tag beteiligten Personen, besonders bei Gerlinde Kienast und Christina Mauritz aus Edelshausen. Sie erhielten kleine Geschenkkörbe. Einen besonders lauten Applaus gab es für die Helferinnen und Helfer, die während dem Gottesdienst bereits mit dem Aufräumen am Sportgelände begonnen hatten. „Wir müssen so laut klatschen, dass man es bis zum SGE-Gelände auch hört“, so Stadlmayr. (nym)