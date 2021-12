Über fünf Jahre Haft für Überfall auf McDonald’s-Filiale in Schrobenhausen

Plus 27-Jähriger wird wegen schwerer räuberischer Erpressung verurteilt. Angehörige brechen bei der Urteilsverkündung in Tränen aus.

Im Prozess gegen einen 27-jährigen Aresinger, der das McDonald’s-Restaurant in Schrobenhausen nahe der B300 überfallen hat, hat das Ingolstädter Landgericht am Dienstag das Urteil gesprochen: fünf Jahre und drei Monate wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung und erpresserischen Menschenraubs. Bei der Urteilsverkündung flossen Tränen.