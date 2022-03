Ukraine-Hotline: Landratsamt Neuburg weitet Sprechzeiten aus

Wer Fragen zur Einreise oder Registrierung hat, kann sich an das Landratsamt wenden. Die Hotline ist nun länger als bisher erreichbar.

Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen hat eine Ukraine-Hotline zur Beantwortung von Fragen zur Einreise und Registrierung eingerichtet. Dieser Service wird gut angenommen, sodass die Sprechzeiten ab Dienstag, 22. März, ausgeweitet werden. Die Ukraine-Hotline des Landratsamtes ist unter der Nummer 08431/57-840 ab sofort zu folgenden Zeiten erreichbar: Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr.

Die Hotline wurde eingerichtet, um Fragen rund um die Einreise und den weiteren Aufenthalt zu beantworten. Insbesondere Anfragen zur Arbeit, Sprache und zum Familiennachzug können dann schnell und einfach erläutert werden.

Das Landratsamt weist außerdem auf das Hilfetelefon der Bayerischen Staatsregierung hin. Als zentrale Erstanlaufstelle hat die Bayerische Staatsregierung bei der Freien Wohlfahrtspflege ein Hilfetelefon zu Fragen rund um den Krieg in der Ukraine eingerichtet. Hier können sich gerade all diejenigen melden, die in Bayern leben und in großer Sorge um ihre Verwandten oder Freunde in der Ukraine sind. Denn teilweise ist der Kontakt zu diesen abgebrochen. Das Hilfetelefon soll ihnen eine Anlaufstelle bieten und sie an die richtigen Stellen weitervermitteln.

Weitere Informationen sind auf der Landkreis-Homepage zu finden. (nr)

