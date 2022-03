Ukraine-Krise: Kriegsflüchtlinge kommen am Donnerstag in den Landkreis

Das Landratsamt erwartet bis zu 100 Menschen. Sie werden zunächst nach Schrobenhausen gebracht. Von den 175 Wohnangeboten sind viele nur kurzfristig ausgelegt.

Am heutigen Donnerstag wird in Neuburg ein Bus mit etwa 100 Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine erwartet. Die Menschen wurden vom Ankunftszentrum in München dem Landkreis zugewiesen. Das Landratsamt ist auf die Ankömmlinge vorbereitet und hat am Mittwoch festgelegt, wo sie die nächsten Tage verbringen sollen.

Zunächst wird der Bus das Landratsamt in Neuburg ansteuern, sagt Rita Schmidt, die den an Corona erkrankten Landrat Peter von der Grün aktuell vertritt. Dort werden alle Männer, Frauen und Kinder mittels eines Schnelltests auf das Corona-Virus getestet. Diejenigen, deren Test positiv anschlägt, werden umgehend in eigene Quartiere gebracht. Alle anderen werden registriert und erhalten Geld von der Asylbewerberleistungsstelle.

Flüchtlinge aus der Ukraine kommen in die Erstunterkunft nach Schrobenhausen

Danach werden sie in die Dreifachturnhalle nach Schrobenhausen gebracht, wo bereits Anfang der Woche eine Erstunterkunft eingerichtet wurde. Dort können sich die Menschen dann erst einmal ausruhen, sich duschen und etwas essen. „Wir gehen davon aus, dass sie dort die nächsten sieben bis zehn Tage bleiben“, sagt Rita Schmidt. Denn die privaten Häuser, Wohnungen und Zimmer, die dem Landratsamt zu diesem Zweck angeboten wurden, müssen teilweise erst noch geprüft werden. Insgesamt liegen dem Landratsamt 175 Wohnangebote vor, die rein theoretisch Platz für 550 Menschen bieten könnten.

Die Zahl hat sich mittlerweile aber relativiert, weil sich so manches Angebot als ungeeignet erwiesen hat. „Manche Häuser oder Wohnungen sind einfach zu alt oder die Mietvorstellungen zu hoch.“ Und von denjenigen, die grundsätzlich infrage kämen – Rita Schmidt spricht von rund 100 Angeboten – seien viele wiederum nur darauf angelegt, kurzfristig für drei oder vier Wochen jemanden aufzunehmen. „Und was dann? Dann müssen wir sie wieder verlegen. Aber die Frage ist: Wohin?“ Der Appell der Vize-Landrätin lautet deshalb, auch Wohnraum anzubieten, der grundsätzlich längerfristig zur Verfügung gestellt werden kann.

Die Mitarbeiter am Landratsamt wollen über die Anschlussunterbringung der Flüchtlinge erst dann entscheiden, wenn sie wissen, wie sich die Lage konkret darstellt. Denn unter den Menschen können auch Drittstaatler mit befristetem Aufenthaltsrecht in der Ukraine sein, wenn sie nicht in ihr Heimatland zurückkehren können. „Am Montag wissen wir mehr.“

Meldung, staatliche Leistungen: Das müssen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine beachten

Die für den Donnerstag erwarteten Kriegsflüchtlinge sind nicht die ersten, die in den Landkreis kommen. Bislang haben sich etwa 70 Menschen aus der Ukraine offiziell im Landkreis gemeldet, die privat bei Verwandten oder Freunden untergekommen sind. Für sie gilt folgende Regelung:

Wer bereits eine private Unterkunft im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen hat und noch nicht in München registriert ist, wird gebeten, sich an die Ausländerbehörde im Landratsamt zu wenden, um auch staatliche Leistungen in Anspruch nehmen zu können (Sprechzeiten: Dienstag von 8.30 bis 11 Uhr und Donnerstag von 13.30 bis 14.30 Uhr am Außenschalter). Darüber hinaus können sich Kriegsflüchtlinge auch bei der Regierung von Oberbayern online anmelden unter ukraine.regierung-oberbayern@reg-ob.bayern.de.

Informationen auf Russisch und Ukrainisch gibt es auf der Homepage des Landkreises.