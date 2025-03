Umfrage der IHK: Wie zufrieden sind Betriebe in der Region Neuburg?

Gewerbeflächen, Verkehrsanbindung, Fachkräfte – diese und viele weitere Faktoren müssen stimmen, damit es in der Wirtschaft wieder aufwärts geht. Um herauszufinden, wie zufrieden die heimischen Betriebe mit den Bedingungen vor Ort sind, schreibt die IHK für München und Oberbayern aktuell 2400 stichprobenartig ausgewählte Firmen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen an. Der Fragebogen wird online ausgefüllt.

„Die IHK prüft regelmäßig der Standortfaktoren für unsere Wirtschaft, um die Interessen der Unternehmerinnen und Unternehmer effektiv in Kommunal- und Landespolitik zu vertreten. Mit Blick auf die Kommunalwahl in Bayern am 8. März 2026 kommt der diesjährigen Befragung eine besondere Bedeutung zu“, sagt Christian Krömer, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses Neuburg-Schrobenhausen. „Der IHK-Regionalausschuss wird die Ergebnisse, die im Herbst vorliegen und von uns veröffentlicht werden, lösungsorientiert in die Politik einbringen.“ Als Beispiele nennt Krömer unter anderem die Bewertung von Energieversorgung, Verwaltungsverfahren oder der Angebote an Wohnraum, Kinderbetreuung und öffentlichem Nahverkehr in der Region. Um eine bestmögliche Einschätzung zu bekommen, ruft der Vorsitzende zu einer regen Beteiligung an der Umfrage auf.

Zuletzt hatte die IHK im Jahr 2023 eine Standortumfrage durchgeführt. Damals gab es für den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen als Wirtschaftsstandort die Gesamtnote 2,1 und damit eine um 0,2 bessere Note als in der vorherigen Umfrage (Note 2,3). Auch wenn 83 Prozent der Betriebe erklärten, dass sie sich nochmals im Landkreis ansiedeln würden, benannten die Unternehmen aber auch wichtige Handlungsfelder wie zum Beispiel den Bürokratieabbau und eine unternehmerfreundlichere Verwaltung, die Energiekosten und die Breitbandversorgung. Nun steht die fünfte Auflage der Umfrage an, für die in ganz Oberbayern rund 60.000 Unternehmen angeschrieben werden. Die Auswertung erfolgt anonym für den gesamten Regierungsbezirk sowie alle seine Landkreise und kreisfreien Städte.

Unternehmen, die an der Umfrage teilnehmen möchten, aber keinen Fragebogen bekommen haben, können sich bei der IHK München unter Telefon 089 / 5116-0 oder info@muenchen.ihk.de melden. Weitere Informationen zur Umfrage gibt es online unter www.ihk-muenchen.de/standortumfrage. (AZ)