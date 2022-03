Uniper: Tierrettungen an Staustufen sind oft unnötig

Im vergangenen Jahr gab es an den Wasserkraftwerken entlang der Donau immer wieder Einsätze für Biber oder Wasservögel, die von besorgten Beobachtern ausgelöst wurden. Betreiber Uniper warnt allerdings davor.

Im vergangenen Jahr gab es an den Wasserkraftwerken entlang der Donau immer wieder Einsätze für Biber oder Wasservögel, die von besorgten Beobachtern ausgelöst wurden. Diese Einsätze werden von Passanten bei den Rettungsdiensten wie Feuerwehr, Wasserwacht oder auch bei privaten Organisationen wie Tierambulanzen ausgelöst.

Wie der Betreiber der Wasserkraftwerke jetzt mitteilt, seien diese Aktionen für die beteiligten Menschen gefährlich und für die Tiere meist unnötig. Das Befahren der Einlaufbereiche der Kraftwerke sei außerdem aus Sicherheitsgründen untersagt und könne nur in Ausnahmefällen in Abstimmung mit der Leitung der Kraftwerksgruppe ermöglicht werden.

Wasservögel und Biber halten sich nach Angaben von Uniper wiederholt in den Stauräumen unserer Kraftwerke auf und bewegen sich dort frei und zielgerichtet, ohne gefährdet zu werden. Offensichtlich stellt das Nahrungsangebot im Einlaufbereich einen Grund für die regelmäßigen Besuche dar. Die Wasservögel und Biber verlassen diese Bereiche auch immer wieder sicher und aus eigener Kraft, sodass vermeintliche Rettungseinsätze nicht angebracht sind.

Die Nähe von Menschen sowie Geräusche und Aktivitäten am Ufer verhindern aber, dass sich die Tiere frei und unbeeindruckt bewegen. Biber sind zwar keine klassischen Fluchttiere, dennoch ziehen sie sich schnell ins Wasser zurück, wenn sie sich bedroht fühlen. Auch Wasservögel ziehen sich in „ihr Element“ zurück, wenn Gefahr droht. „Es ist also besser, wenn sich die Menschen zurückziehen und die Tiere in ihrem Lebensraum nicht stören, sodass sie sich auch in Gefahrensituationen frei bewegen können. Ein Verharren der Menschen am Ufer oder gar das Signalisieren möglicher Ausstiegsstellen oder andere Aktivitäten sind kontraproduktiv, weil sie die Tiere verunsichern, deren freies Bewegen einschränken und sie ermüden, wodurch erst die Gefahr entsteht“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Wenn Passanten dennoch das Gefühl haben, dass für Menschen oder Tiere im Einlaufbereich des Kraftwerks Lebensgefahr droht, dann bittet Uniper darum, sich zurückzuziehen und den Kraftwerksbetreiber unter der Notrufnummer 0871/96617666 zu informieren. „Wir können dann etwa durch Regulierung des Durchflusses am Kraftwerk die Gefahrensituation entschärfen oder bei Bedarf auch den Rettungsdienst anrufen.“ (nr)