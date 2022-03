Unterricht für ukrainische Schüler: Das müssen Beteiligte im Raum Neuburg wissen

Vertreter sämtlicher Schularten im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen haben besprochen, wie sich ukrainische Flüchtlingskinder an den Schulen anmelden müssen.

Aus der Ukraine geflüchtete Kinder sind in Deutschland zwar drei Monate von der Schulpflicht befreit. Nichtsdestotrotz möchten die Schulen in Landkreis den Kindern und Jugendlichen schon jetzt das freiwillige Angebot machen, in einen Klassenverbund aufgenommen zu werden, um auf diesem Wege Freunde zu finden und eine Tagesstruktur zu bieten.

Aus diesem Grund haben sich am Donnerstag Vertreter sämtlicher Schularten im Landkreis unter der Federführung des Schulamtes getroffen, um das Aufnahmeprozedere zu klären und festzulegen. Und das sieht folgende Vorgehensweise vor:

Unterricht für ukrainische Schüler in Neuburg-Schrobenhausen

Grundschule: Grundschülerinnen und Grundschüler können bei der Schule an ihrem Wohnort angemeldet werden. In Neuburg und Schrobenhausen ist die sogenannte „Sprengelschule“ der richtige Ansprechpartner. Welche Schule das ist, kann bei den Stadtverwaltungen erfragt werden.

Mittelschulen, Wirtschaftsschulen, Realschulen, Gymnasien, berufliche Schulen: Dorthin können sich alle Kinder und Jugendlichen je nach schulischer Vorbildung in der Ukraine wenden.

Wie Schulamtsleiterin Ilse Stork sagt, entscheidet die jeweilige Schulleitung, wie im einzelnen mit den ukrainischen Schülerinnen und Schülern umgegangen wird. Prinzipiell sollen sie jedoch in die Regelklassen integriert werden und nach Möglichkeit gesonderten Deutsch-Unterricht erhalten.

Darüber hinaus soll im Landkreis eine „pädagogische Willkommensgruppe“ eingerichtet werden, in der ukrainische Flüchtlingskinder schulartübergreifend nach Alter zusammengebracht werden. Wie diese Gruppe jedoch genau aussehen wird und welche Aufgaben sie übernimmt, muss noch im Detail geklärt werden. Doch schon jetzt sucht das Schulamt Helferinnen und Helfer, die sich dort engagieren wollen. Ilse Stork denkt dabei unter anderem an ehemalige Lehrkräfte mit ukrainischen oder russischen Sprachkenntnissen.

Wer sich angesprochen fühlt, kann eine E-Mail mit einer Kurzbewerbung an schulamt@neuburg-schrobenhausen.de schicken. Auch eine telefonische Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 08431/57-319 ist möglich.