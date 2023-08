Unwetter wüten in Bayern - der Raum Neuburg bleibt jedoch verschont

Die Unwetter in der Nacht zum Freitag haben in Bayern teils eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Neuburg und Ingolstadt kamen jedoch glimpflich davon.

In der Nacht zum Freitag sind schwere Unwetter über Bayern gezogen. Die Bilanz in der Region Neuburg: Die Feuerwehren im Landkreis rückten aufgrund von sechs bis sieben umgefallenen Bäumen aus, wie Kreisbrandrat Stefan Kreitmeier am Morgen nach dem Unwetter berichtet. Die Region kam damit noch glimpflich davon.

In Schwaben, Oberbayern und Niederbayern wütete das Unwetter teils heftig und verursachte große Schäden. Bei einem Motorradtreffen in Nördlingen wurden zahlreiche Biker von Stromböen überrascht. Zehn Menschen seien von umherfliegenden Teilen verletzt worden, teilte die Polizei mit. Drei von ihnen kamen ins Krankenhaus.

Kaum Unwetter-Einsätze im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen

Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen wurde laut Informationen der Polizei und Feuerwehr niemand verletzt. In Hütting bei Rennertshofen litt der Maibaum unter dem Wetter. Die Spitze brach ab. Umliegende Gebäude seien aber nicht beschädigt worden, sagt Kreitmeier. In Sinning und Ludwigsmoos rückten die Wehren aus, um umgestürzte Bäume von den Straßen zu räumen. "Es ist nichts passiert", resümierte der Kreisbrandrat mit Blick auf seinen Zuständigkeitsbereich. Keine Gebäude seien durch das Unwetter beschädigt worden. Von einer ähnlichen Lage sprach auch die Polizei. Für die Beamten der Neuburger Inspektion war es eine ruhige Nacht. Unwetterbedingt mussten sie nicht ausrücken. Nur in der Wache in der Bahnhofstraße sei für zwei Sekunden der Strom ausgefallen, sagt ein Sprecher der Polizei.

Auch in Ingolstadt machte sich das Unwetter durch einen Stromausfall bemerkbar. Über das Portal von Bayernwerk-Netz vermeldeten Anwohner, dass die Straßenbeleuchtung in der Stadt zeitweise ausgefallen sei. In der Siedlung Forstwiesen bei Manching hat es nach Meldungen im Online-Portal im gesamten Ort am Donnerstag gegen 23 Uhr einen Blackout gegeben. Techniker waren im Einsatz.

Regen, Gewitter und Sturm: Wetter schlägt um

Das Polizeipräsidium in Ingolstadt zählte für den gesamten Norden von Oberbayern etwa 200 Unwetter-Einsätze. "Der Schwerpunkt war in Freising", sagte ein Polizeisprecher. Ein Blitzeinschlag in eine Gasstätte verursachte dort einen Schaden von 25.000 Euro. Ein weiterer Blitzeinschlag in ein landwirtschaftliches Gebäude sorgte für einen Schaden von 5000 Euro, auch in Ampertshausen schlug der Blitz in ein Wohnhaus ein und löste einen Brand aus - ebenfalls 5000 Euro Schaden. In Dachau stürzte ein Baum auf ein Haus, dabei wurde eine Frau leicht verletzt.

Nach den Unwettern in der Nacht zum Freitag bleibt es in Bayern weiter stürmisch. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sollen am Wochenende teils kräftige Gewitter und Regenschauer von Westen her über Bayern ziehen. Es wird deutlich kühler mit 23 bis 28 Grad am Samstag und 18 bis 23 Grad am Sonntag. Es breitet sich eine Kaltfront über dem Freistaat aus. Der Regen soll nach Prognosen der Wetter-Experten im Laufe der kommenden Woche abnehmen.