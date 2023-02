Schrobenhausener Bernhard Peterke erhält das Verdienstkreuz am Bande

Bernhard Peterke wurde für sein langjähriges Engagement beim BRK und VdK von Innenminister Herrmann ausgezeichnet. "Ihr Einsatz verdient allerhöchstes Lob und Anerkennung."

VdK-Vorsitzender Bernhard Peterke hat am Montag das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland von Innenminister Joachim Herrmann für mehr als vier Jahrzehnte ehrenamtliches Engagement überreicht bekommen. "Sie haben sich unbestritten hohe Verdienste um das Gemeinwohl erworben und sich unermüdlich über viele Jahrzehnte hinweg für Ihre Mitmenschen eingesetzt. Ihr Einsatz verdient allerhöchstes Lob und Anerkennung", sagte Hermann bei der Feier im Atrium des bayerischen Finanz- und Heimatministeriums in Nürnberg.

Bernhard Peterke wurde vor allem für sein Wirken beim Bayerischen Roten Kreuz und beim VdK ausgezeichnet. So leitete er von 1985 bis 2005 die Kreisbereitschaft Neuburg-Schrobenhausen und war in dieser Funktion unter anderem beim Pfingsthochwasser 1999 sowie dem Jahrhunderthochwasser 2002 in Ostdeutschland maßgeblich beteiligt. Bis 2013 war auch auf Bezirks- und Landesebene des BRK aktiv und hatte damit vor allem im überregionalen Katastrophenfall eine wichtige koordinierende Aufgabe inne. Seit 2013 ist Peterke auch Beauftragter auf Bezirksebene für die Gemeinschaft Wohlfahrts- und Sozialarbeit im BRK (WuS). Diese hat zum Ziel, die Lebenssituation benachteiligter und hilfsbedürftiger Menschen zu verbessern und ihnen in der Not zu helfen. Seit 2016 ist er außerdem einer der beiden ehrenamtlichen Landesbeauftragten sowie Mitglied des Bezirksvorstandes Oberbayern und des Landesvorstandes.

Bernhard Peterke engagiert sich beim VdK, BRK und in der Kommunalpolitik

Im Sozialverband VdK Bayern ist der Schrobenhausener seit 2014 ehrenamtlich engagiert, unter anderem in den Funktionen als Kreisschatzmeister und stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbands Neuburg-Schrobenhausen. 2016 übernahm er das Amt des Kreisvorsitzenden und seit 2019 gehört er dem Landesausschuss an. "Sie setzen sich in hervorragender Weise für die Belange der Mitglieder ein, organisieren Veranstaltungen wie das jährliche Familienfest oder die Kinderweihnachtsfeier im Geriatriezentrum Neuburg", sagte der Innenminister in seiner Laudatio. Seit 2019 hilft er als Versichertenberater auch Rentenantragstellern bei der Beantragung von Leistungen. Darüber hinaus ist er seit vielen Jahren stellvertretender Vorsitzender der Sozialstation Neuburg-Schrobenhausen des Caritasverbands.

Und auch kommunalpolitisch ist Peterke engagiert: Von 1990 bis 2014 war er Mitglied des Kreistags, von 1998 bis 2014 der Behindertenbeauftragte des Landkreises und von 2006 bis 2008 im Stadtrat Schrobenhausen. (AZ)