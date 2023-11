Verhinderungspflege: Wenn pflegende Angehörige eine Auszeit brauchen

Der Pflegestützpunkt Neuburg-Schrobenhausen gibt Tipps rund um das Thema Pflege. Was Verhinderungspflege bedeutet und wer sie in Anspruch nehmen kann.

Der Pflegestützpunkt in Neuburg berät zu allen Fragen rund um das Thema Pflege und zu Hilfen im Alter. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen unter anderem bei der Suche nach einem Pflegeplatz oder ambulanten Diensten, beraten pflegende Angehörige und helfen bei der Umsetzung rechtlicher Ansprüche. In loser Folge informiert die Beratungsstelle ab sofort an dieser Stelle über Neuerungen im Pflegegesetz, über Angebote im Landkreis und Leistungen, auf die pflegebedürftige Personen oder deren Angehörige zurückgreifen können. Heute geht es um die Verhinderungspflege:

Pflegebedürftige Personen, die mindestens den Pflegegrad 2 zuerkannt bekommen haben und seit mindestens sechs Monaten zu Hause gepflegt werden, erhalten bei Bedarf Leistungen der Verhinderungspflege. Das heißt, wenn die Pflegeperson kurzfristig, beispielsweise wegen Urlaub oder Krankheit, verhindert ist beziehungsweise ein paar Stunden eine Auszeit benötigt, kann diese Leistung beantragt werden.

Dafür sucht sich die Pflegeperson jemanden, der für sie die Pflege in der Zeit ihrer Abwesenheit übernimmt. Dies kann eine Privatperson, aber auch ein Pflege- oder Betreuungsdienst sein. Wegen Berufstätigkeit oder bei regelmäßigen Terminen, wie beispielsweise Sport, kann die Verhinderungspflege dagegen nicht in Anspruch genommen werden.

Verhinderungspflege kann unterschiedlich in Anspruch genommen werden

Die Verhinderungspflege kann entweder tageweise (mehr als acht Stunden täglich) oder stundenweise (weniger als acht Stunden) in Anspruch genommen werden. Bei der tageweisen Verhinderungspflege ist zu beachten, dass das Pflegegeld an diesen Tagen um die Hälfte gekürzt wird und diese Leistung für maximal sechs Wochen im Kalenderjahr zur Verfügung steht. Es ist immer eine Antragsstellung bei der zuständigen Pflegekasse, entweder im Voraus oder rückwirkend, erforderlich. Die erfolgten Zahlungen an die Pflegeperson sind auf Nachfrage gegenüber der Pflegekasse nachzuweisen, am besten in Form einer Quittung oder eines Kontoauszugs mit dem überwiesenen Betrag. Als Richtwert für die stundenweise Verhinderungspflege kann der Mindestlohn von derzeit zwölf Euro pro Stunde verwendet werden.

Die Leistung im Bereich der Verhinderungspflege beträgt maximal 1612 Euro pro Kalenderjahr, kann jedoch um bis zu 806 Euro aus nicht genutzten Mitteln der Kurzzeitpflege erhöht werden. Die Gesamtsumme beträgt dann 2418 Euro. Der volle Betrag steht aber nur Personen zur Verfügung, die nicht bis zum zweiten Grad (z.B. Geschwister, Kinder, Schwiegerkinder, Enkelkinder) mit der pflegebedürftigen Person verwandt oder verschwägert sind und nicht in häuslicher Gemeinschaft mit der pflegebedürftigen Person leben.

Verwandten und Verschwägerten bis zum zweiten Verwandtschaftsgrad und Menschen, die im gleichen Haushalt leben, steht lediglich der 1,5-fache Betrag des monatlichen Pflegegeldes zur Verfügung. Falls ein Verdienstausfall oder Fahrtkosten durch die Verhinderungspflege entstehen, kann hier der Betrag auf maximal 1612 Euro aufgestockt werden. (AZ)

Kontakt zum Pflegestützpunkt Neuburg-Schrobenhausen:

Telefon: 08431/57-547

Mail: pflegestuetzpunkt@neuburg-schrobenhausen.de

pflegestuetzpunkt@neuburg-schrobenhausen.de Öffnungszeiten in Neuburg, Bahnhofstraße 107: Di, Mi, Fr 9 bis 12 Uhr; Di, Do 13 bis 16 Uhr

107: Di, Mi, Fr 9 bis 12 Uhr; Di, Do 13 bis 16 Uhr Öffnungszeiten in Schrobenhausen , Regensburger Str. 5: Mo, Fr 9 bis 12 Uhr