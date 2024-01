Neuburg-Schrobenhausen

Verkehrschaos wegen Bauernprotest: Wer kann, sollte zu Hause bleiben

Kurz vor Weihnachten haben die Landwirte an der Zeller Kreuzung schon einmal eine lange Protestkette gebildet. Das soll sich am 8. Januar wiederholen, allerdings weitläufiger und in größerer Form.

Plus Am 8. Januar werden Landwirte in langen Zügen durch die Region fahren – und dadurch voraussichtlich den Verkehr massiv behindern. Darüber hinaus werden wilde Aktionen erwartet.

Von Claudia Stegmann

Keine Straßenblockaden, sondern ein rollender Traktoren-Korso – das ist das Ergebnis des Gesprächs, das Vertreter der Kreisbehörden und der Polizei mit den Veranstaltern des Bauernprotests für den kommenden Montag ausgehandelt haben. Wie berichtet, plant der Verein "Landwirtschaft verbindet Bayern" (LsV-Bayern) am 8. Januar eine Demo gegen die geplanten Sparmaßnahmen der Bundesregierung im Landkreis und darüber hinaus. Ursprünglich war angedacht, dass sich Traktoren an acht verschiedenen Standorten rund um Neuburg und Schrobenhausen positionieren und dabei gegebenenfalls auch Straßen blockieren. Dazu wird es in dieser Form jetzt zwar nicht kommen, ein Verkehrschaos dürfte es trotzdem geben.

Bei dem Kooperationsgespräch, das aufgrund der eingereichten Versammlungsanzeigen umgehend angesetzt worden war, haben sich die Teilnehmer auf einen Kompromiss verständigt. Die Landwirte wollten ursprünglich gezielt wichtige Verkehrsknotenpunkte blockieren, wie etwa die Donaubrücke in Neuburg oder die Zeller Kreuzung. Das ist rechtlich aber nicht zulässig. Stattdessen wollen die Landwirtinnen und Landwirte nun eine rollende Demo veranstalten. Wo genau sie unterwegs sein werden, wollte Veranstalter Klaus Dähnert aus Karlshuld nicht sagen, ehe das Landratsamt die Routen nicht genehmigt hat. Das soll bis Freitag passieren.

