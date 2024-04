Neuburg-Schrobenhausen

vor 33 Min.

„Visionäre Landwirte“ gestalten die Agrarzukunft im Donaumoos

Plus Wie können Landwirte im Donaumoos nachhaltig wirtschaften und gleichzeitig den Naturraum schützen? Bei der Suche nach Lösungen arbeitet auch die IG Unser Donaumoos aktiv mit.

Von Andrea Hammerl

Auf gutem Weg sieht Gerhard Dittenhauser, Vorsitzender der IG Unser Donaumoos, die vor zwei Jahren gegründete Interessengemeinschaft. Mittlerweile stehen die engagierten Landwirte im konstruktiven Austausch mit Behörden, Politikern, potenziellen Industriekunden und Vertretern der Kartoffelverarbeiter wie Pommes-, Chips- oder Knödelhersteller. Und sie haben auch bereits einige Projekte gemeinsam mit dem Donaumoosteam angestoßen. Ziel ist, Kulturen zu finden, die auch nach einer Grundwasseranhebung im Donaumoos noch angebaut werden können und der Landwirtschaft eine vergleichbare Wertschöpfung ermöglichen.

„Wir wollen das Eigentum der Bürger schützen“, betont Dittenhauser. Was selbstverständlich auch für Nichtlandwirte gilt, deren Grundstücke und Häuser in einem wiedervernässten Moorgebiet ebenfalls Wertverluste erleiden könnten – zum Beispiel aufgrund höherer Mückenbelastung. Aktuell sind knapp 80 Prozent der 50 bis 60 Mitglieder der IG Landwirte oder Agrarunternehmen, Privatpersonen sind mit rund fünf Prozent deutlich unterrepräsentiert. „Das Thema geht alle an – egal ob Hausbesitzer oder Leute, die in Miete wohnen. Wir wollen die ganze Bevölkerung aktivieren“, betont der Vorsitzende. Konstruktive Ideen für das Donaumoos seien jederzeit willkommen. Es gehe darum, vorhandene Werte zu erhalten. Niemand wolle eines Tages auf Stelzen in einem zerstörten Naturraum leben. Andererseits handele es sich beim Donaumoos nicht nur um einen wertvollen Naturraum, sondern seit mehr als 200 Jahren auch um bewohnten Lebens- beziehungsweise Kulturraum.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen