Vom Feld in die Stadt: So werben Bauern um mehr Verständnis

Bei der BBV-Kreisversammlung stand der Dialog zwischen Landwirten und Verbrauchern im Fokus. Ein Plädoyer für mehr Offenheit und Wertschätzung.

Die richtige Kommunikation zwischen der Land- und Stadtbevölkerung ist das A und O. Bernhard Reitberger zeigte bei der BBV-Kreisversammlung im Gasthaus „Zu Müllers“ in Winkelhausen in seinem Vortrag auf, wie sie am besten funktioniert. Bei der Kreisversammlung trafen sich die Mitglieder der Kreisvorstandschaft und der Landfrauengruppe sowie die Ortsobmänner und Ortsbäuerinnen, um einen Rückblick auf das vergangene Winterhalbjahr und eine Vorschau auf die kommenden Monate zu machen.

Nach der Begrüßung durch Kreisobmann Martin Wendl und Kreisbäuerin Nadine Angermeier übernahm Bernhard Reitberger das Wort und freute sich, eine so wichtige Thematik aufgreifen zu können. Der Ortsobmann von Waidhofen gab zu bedenken, dass aktive Landwirte nur noch 1,2 Prozent der Bevölkerung ausmachen und für viele Menschen die Lebensmittel im Supermarkt zur Normalität gehören. „Manchmal erleben wir Situationen, in denen wir nur noch den Kopf schütteln können. Doch wir sollten nicht verzweifeln, sondern uns überlegen, wie wir mit diesen Leuten umgehen“, stellte der 37-Jährige fest. Er empfahl, die Menschen ausreden zu lassen, und ihnen Zeit für ihre Fragen zu geben, ehe man Überzeugungsarbeit für die Landwirtschaft leiste. Dabei verdeutlichte er, dass die Branche top ausgebildet sei und alles versuche, um Vorschriften und Regeln einzuhalten. „Am besten ist uns geholfen, wenn wir nach außen hin vermitteln, dass wir uns diesen Beruf bewusst ausgesucht haben und es uns gut geht“, lautete sein Ratschlag an die Zuhörer.

Vielfältiges Programm: Landfrauen setzen auf Bildung und Austausch

Kreisbäuerin Nadine Angermeier ließ bei ihrem Rückblick die zahlreichen Aktivitäten der Landfrauen Revue passieren und dankte allen Frauen für die rege Beteiligung an den Angeboten. Gleichzeitig lud sie alle ein, wieder fleißig an den geplanten Aktionen teilzunehmen. Auf dem Programm stehen unter anderem zwei Tages-Lehrfahrten nach Ansbach mit einer Führung durch den Schlosspark Dennenlohe (14. Mai und 19. Juni), der Ortsbäuerinnen-Stammtisch im Gasthaus Kellerwirt in Burgheim (15. Mai), der Austausch mit dem BBV-Kreisverband Weißenburg (31. Mai), ein Frühstück auf dem Bauernhof von Stefanie und Markus Ziegler in Untermaxfeld (9. Juni) sowie eine Radltour (14. Juli).

Kreisobmann Martin Wendl erinnerte an die Bauern-Demonstrationen in Ingolstadt, München und Berlin und dankte für die Organisation und Teilnahme. Darüber hinaus gab es politische Gespräche mit Politikern vor Ort, um diesen die Anliegen der Bauernschaft mitzugeben. „Es ist wichtig, ihnen einen anderen Blickwinkel zu eröffnen und um Verständnis zu werben. Nur so kann man etwas bewegen“, erklärte er und informierte, dass am 28. August die Ortsobmänner-Lehrfahrt zur Fischzucht Oppmann im fränkischen Burggrumbach führt.