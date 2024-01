Neuburg-Schrobenhausen

Von Dubai nach Neuburg: Weigerts neue politische Route

Immer am Handy: Roland Weigert bespricht in seinem Abgeordnetenbüro die anstehenden Termine mit seinem neuen Büroleiter Thomas Assenbrunner (links) und seinem langjährigen Weggefährten und Mitarbeiter Klaus Brems (rechts).

Plus Nach Jahren auf der globalen Bühne widmet sich Roland Weigert nun den lokalen Herausforderungen. Welches Ziel der Stimmkreisabgeordnete nicht verloren hat.

Von Claudia Stegmann Artikel anhören Shape

Oberhausen, Rennertshofen, Weichering. Das sind die Orte, die Roland Weigert in seinem Terminkalender stehen hat. Nicht Dubai, nicht Addis Abeba oder Santiago de Chile. Die Zeiten, in denen er als Repräsentant der bayerischen Wirtschaft durch die Welt gereist ist, sind vorbei. Stattdessen besucht er jetzt die Bürgermeister im Landkreis. "Jetzt habe ich Zeit, mich um die Probleme der kleinen Leute zu kümmern", sagt er. Seit 100 Tagen ist er zwar "nur noch" einfaches Mitglied des Landtags, dafür aber mit "Premiumauszeichnung". Dass er im politisch tiefschwarzen Bayern als einer von zwei Freien Wählern das Direktmandat geholt hat, klingt immer noch in ihm nach. "Das bedeutet etwas", ist er sich sicher und schließt nicht aus, dass es einen Minister Weigert womöglich doch noch geben könnte.

Für den Moment genießt der 55-Jährige aber seine neuen Freiheiten. "Mir geht es gut. Richtig gut", sagt er und lehnt sich in seinem Stuhl zurück. Er sei nicht mehr fremdbestimmt und müsse nicht mehr Termine übernehmen, die zwar zum Ressortgeschäft gehören, aber nicht Weigerts Lieblingsbühne sind. Jetzt sei er wieder Herr über seinen Terminkalender und trage Verantwortung nur für sich und seine beiden Mitarbeiter.

