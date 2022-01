Vor 20 Jahren: Als die Neuburger ihre Euros abholten

Plus Im Januar 2002 standen die Menschen Schlange für die neue Währung. Von der Umstellung profitiert die Wirtschaft, aber der „Geburtsfehler“ bleibt, meint der Neuburger Sparkassendirektor. Die anhaltende Nullzinspolitik gefährde die Altersvorsorge.

Das war ein Andrang, wie ihn die Neuburger Sparkasse lange nicht mehr erlebt hatte: In der ersten Januarwoche 2002 standen die Kunden in der Hauptstelle Schlange, um sich den neuen Euro abzuholen.