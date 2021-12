Wann im Raum Neuburg Coronatests an den Weihnachtstagen möglich sind

Wann die Einrichtungen zwischen Weihnachten und Silvester in Neuburg und Schrobenhausen geöffnet haben.

Die Testzentren des Landkreises bieten auch an den Weihnachtsfeiertagen und darüber hinaus bis zum Jahresende PCR- und Antigenschnelltests an. Mit Ausnahme des 24. Dezember gibt es an allen Tagen bis Silvester ein Testangebot. Das sind die Öffnungszeiten:

1. PCR-Tests

im Testzentrum Neuburg, Monheimer Str. 66:

Samstag, 25. Dezember, 14-16 Uhr

Montag bis Donnerstag, 27. bis 30. Dezember, jeweils 13-17 Uhr

im Testzentrum Schrobenhausen, Rinderhofer Breite 11:

Sonntag, 26. Dezember, 14-16 Uhr

Montag bis Donnerstag, 27. bis 30. Dezember, jeweils 15-19 Uhr

Freitag, 31. Dezember, 12-14 Uhr

Termine für PCR-Tests können online über www.terminland.de/coronatest-nd-sob/ gebucht werden.

2. Schnelltests

im Testzentrum Neuburg:

Samstag, 25. Dezember, 12-14 Uhr

Montag bis Donnerstag, 27. bis 30. Dezember, jeweils 10-13 Uhr sowie 18 bis 20 Uhr

im Testzentrum Schrobenhausen:

Sonntag, 26. Dezember, 12-14 Uhr

Montag bis Donnerstag, 27. bis 30. Dezember, jeweils 12-15 Uhr

Termine für Schnelltests können unter www.kkh-sob.de/STZ/ gebucht werden.