Hier schlugen die Waschanlagen-Einbrecher im Raum Neuburg zu

In Kaisheim erwischt die Polizei drei Täter auf frischer Tat. Sie sind wohl auch für einige Einbrüche im Raum Neuburg verantwortlich.

Nachdem die Polizei die mutmaßlichen Einbrecher bei Waschanlagen auf frischer Tat ertappt hat, ist nun auch klar, wo sie im Raum Neuburg zugeschlagen haben. Laut Polizeisprecher Markus Trieb wird im Zusammenhang mit der Festnahme elf Einbrüche an Waschanlagen im Raum Neuburg ermittelt. Dort hatten die nun Festgenommenen zuletzt auch ihre Unterkunft. Ihr Vorgehen war unterdessen stets gleich.

Die Polizei hat am Samstag in Kaisheim (Landkreis Donau-Ries) drei Tatverdächtige unmittelbar nach einem Aufbruch einer Waschanlage festgenommen. Die drei Tatverdächtigen im Alter von 30, 31 und 40 Jahren sitzen nun in Untersuchungshaft. Über Monate hinweg verübten sie in Schwaben und in Oberbayern offenbar reihenweise Einbrüche. Der Schaden summiert sich insgesamt auf über 100.000 Euro, die Beute auf rund 60.000 Euro. Die Polizei war den Tätern schon länger auf den Fersen. Nach einem neuerlichen Fall in Kaisheim brachten die Gesetzeshüter in der Nacht auf Samstag in Donauwörth die Bande hinter Schloss und Riegel.

Mittlerweile ist klar, wo das Trio wohl im Raum Neuburg zugeschlagen hat. Insgesamt geht es um Einbrüche in Neuburg, Gaimersheim, Burgheim, Manching, Eichstätt, Beilngries, Königsmoos, Zuchering, Pörnbach und Reichertshofen. Die Polizei geht von einer Beute in Höhe von 12.000 Euro aus und beziffert den Sachschaden auf 65.000 Euro. Die Ermittlungen laufen weiter auf Hochtouren.