Keime im Trinkwasser: Wasser der Burgheimer Gruppe muss abgekocht werden

Im Trinkwasser der Burgheimer Gruppe wurden Bakterien nachgewiesen. Bis auf Weiteres muss das Wasser in den betroffenen Gebieten abgekocht werden.

Bei einer Routinebeprobung des Trinkwassers der Burgheimer Gruppe wurden in einem Hochbehälter coliforme Bakterien nachgewiesen. Bis das Erreichen einer einwandfreien Trinkwasserqualität wieder sichergestellt ist, hat das Gesundheitsamt Neuburg-Schrobenhausen eine sofortige Abkochanordnung erlassen.

Wie der Zweckverband zur Wasserversorgung mitteilt, erfolgte bereits eine Besichtigung zusammen mit dem Gesundheitsamt. Eine unmittelbar nach Mitteilung der Befunde durch das Untersuchungslabor am Donnerstag, 15. Juni, vom Gesundheitsamt durchgeführte Ortsbesichtigung ergab bislang keinen Hinweis für die Ursache des Keimeintrags in das Trinkwasser der Burgheimer Gruppe. Das Trinkwasser wird nun außerhalb der üblichen Untersuchungsroutine täglich umfassend untersucht. Hierzu stehen die vertreter der Burgheimer Gruppe in ständigem Kontakt und Austausch mit dem Gesundheitsamt und dem beauftragten Labor.

Leitungswasser der Burgheimer Gruppe muss abgekocht werden

Eine Chlorung erfolgt nicht, da durch das Abkochen eine ausreichende Desinfektion des Wassers gewährleistet ist. Eine unmittelbar nach Mitteilung der Befunde durch das Untersuchungslabor am heutigen Tag vom Gesundheitsamt durchgeführte Ortsbesichtigung ergab bislang keinen Hinweis für die Ursache des Keimeintrags in das Trinkwasser der Burgheimer Gruppe. Weitere Proben wurden vom Wasserversorger bereits gezogen. Durch den Nachweis von coliformen Bakterien ist die Übertragung von Krankheiten wie z.B. Durchfall über das Trinkwasser nicht ausgeschlossen. Laut Gesundheitsamt soll deshalb ab sofort das Trinkwasser der Burgheimer Gruppe unbedingt nur noch in abgekochtem Zustand benutzt werden.

Die Bürgerinnen und Bürger sollen bis zur Aufhebung des Abkochgebotes bitte die folgenden Anweisungen des Gesundheitsamtes befolgen:

Leitungswasser nur abgekocht trinken.

Das Wasser einmalig sprudelnd aufkochen und dann langsam über mindestens zehn Minuten abkühlen. Die Verwendung eines Wasserkochers ist aus praktischen Gründen zu empfehlen.

Für die Zubereitung von Nahrung (auch Waschen von Obst und Gemüse) und zum Reinigen offener Wunden ausschließlich abgekochtes Leitungswasser verwenden.

Gegenstände, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, können im Geschirrspülautomaten bei über 60 Grad und darüber hinaus gereinigt werden.

Das Leitungswasser für das Zähneputzen und andere Zwecke kann ohne Einschränkung genutzt werden.

Wasser im Raum Neuburg enthält Keime: Diese Gemeinden sind betroffen

Für Rückfragen zur Trinkwasserhygiene steht der Zweckverband zur Wasserversorgung der Burgheimer Gruppe unter der Telefonnummer 08432/1551 zur Verfügung. Betroffen sind folgende Gemeinden bzw. Gemeindeteile:

Lesen Sie dazu auch