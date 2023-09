Neuburg-Schrobenhausen

vor 16 Min.

Weigert und Enghuber: "Hubert Aiwanger war ständig ein Thema"

Plus Die eigenen Themen zu setzen, war für die Abgeordneten aus Neuburg-Schrobenhausen zuletzt schwierig. Was sie zur Entscheidung von Markus Söder sagen.

Von Claudia Stegmann Artikel anhören Shape

Das Thema war ein Dauerbrenner. Egal, wo Roland Weigert (FW) und Matthias Enghuber ( CSU) mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch gekommen sind: Immer seien sie auf die Causa Aiwanger angesprochen worden. Hat er mit dem antisemitischen Flugblatt etwas zu tun oder nicht? Ist die Angelegenheit als "Jugendsünde" abzutun? Darf er weiterhin im Amt bleiben? Ist die Aufregung nach so langer Zeit überhaupt verhältnismäßig? Es waren Fragen wie diese, die die Landtagsabgeordneten zu hören bekamen und über die sie mit den Menschen diskutierten. "Das Thema bewegt die Leute", sagt Weigert.

Am Sonntag gab es zumindest auf eine Frage eine verbindliche Antwort: Hubert Aiwanger darf als Wirtschaftsminister im Amt bleiben. Unter Abwägung aller Umstände wäre eine Entlassung "nicht verhältnismäßig" gewesen, lautete Söders Entscheidung. Nichtsdestotrotz hatte er einen "ernst und gut gemeinten" Rat an Aiwanger: Es sei wichtig, Reue und Demut zu zeigen. "Es ist nicht entscheidend allein, was man mit 16 sagt, sondern wie man als 52-Jähriger heute damit umgeht." Für Söder ist die Sache damit abgeschlossen. Die Zusammenarbeit mit den Freien Wählern kann aus seiner Sicht fortgesetzt werden - auch nach der Landtagswahl. Alternativen schließt er aus: "Es wird definitiv in Bayern kein Schwarz-Grün geben."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen