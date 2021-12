Weitere Termine: Hier im Raum Neuburg sind die mobilen Impfteams unterwegs

Die mobilen Impfteams impfen im Kreis Neuburg-Schrobenhausen ohne Termin. Wegen der großen Nachfrage werden nun weitere Termine in den Gemeinden angesetzt.

Die mobilen Impfteams des BRK-Kreisverbandes im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen sind unterwegs und bieten Corona-Schutzimpfungen ohne vorherige Terminvereinbarung an. Aufgrund der großen Nachfrage ist für die Gemeinden eine zweite Impfrunde geplant, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Eine Übersicht mit laufend aktualisierten Terminen ist online unter www.neuburg-schrobenhausen.de zu finden.

Die mobilen Impfteams bieten Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen an. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht möglich. Verimpft werden die Impfstoffe von Moderna und, sofern verfügbar, von Biontech. Um einen raschen Ablauf zu ermöglichen und Wartezeiten zu verkürzen, werden die Impfwilligen gebeten, zum Impftermin alle vorhandenen Unterlagen der bisher erfolgten Corona-Schutzimpfung sowie den Impfausweis und den Personalausweis mitzubringen. In den drei Impfstunden sind etwa 70 Impfungen möglich.

Vor Ort werden jeweils zum Impfstart Nummern vergeben. Sollten die vorhandenen Kapazitäten überschritten werden, kann es sein, dass nicht alle Impfwilligen berücksichtigt werden können. Wegen der bisher großen Nachfrage bietet das BRKdeshalb in den Gemeinden Folgetermine an – diese werden zeitnah bekannt gegeben. Darüber hinaus sind weiter Impfungen mit Terminvergabe in den Impfstationen des Landkreises möglich. Hierfür sind Termine unter impfzentren.bayern buchbar. (nr)

Die Termine der mobilen Impfteams im Kreis Neuburg-Schrobenhausen im Überblick