Weniger Erwerbslose: So entwickelt sich der Arbeitsmarkt in der Region 10

Die Zahl der Arbeitslosen in der Region 10 ist weiter rückläufig. Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen liegt die Quote im April bei 2,0 Prozent.

Der Arbeitsmarkt in der Region entwickelt sich weiter positiv. Allerdings sind die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und die der Pandemie nach wie vor deutlich spürbar, was sich insbesondere in Arbeitsausfällen auswirkt, die durch Verzögerungen in den Lieferketten bedingt sind, teilt die Agentur für Arbeit in ihrem monatlichen Bericht mit. Im April waren in Ingolstadt sowie in den Landkreisen Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen insgesamt 6065 Personen von Arbeitslosigkeit betroffen, 281 weniger als noch im März und 1947 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sinkt um 0,1 Punkte und pendelt sich bei guten 2,1 Prozent ein. Vor Jahresfrist lag sie noch bei 2,7 Prozent.

Den Arbeitslosenzahlen stehen 4361 vakante Stellen gegenüber – sechs mehr als im März und 1053 mehr als vor Jahresfrist. Der hohe Stellenbestand zeige, dass zahlreiche Unternehmen Personalbedarf haben, heißt es in einer Mitteilung der Agentur für Arbeit weiter. Jedoch profitieren nicht alle Bewerberinnen und Bewerber gleichermaßen davon: Während bei den Berufen in der Produktion und Fertigung sowie Gesundheit und Erziehung mehr Stellenangebote als Bewerber gemeldet sind, sieht das Verhältnis in der Logistik, bei den Sicherheitsdiensten, im kaufmännischen Bereich und in der Verwaltung genau umgekehrt aus.

Arbeitslosenquote im Kreis Neuburg-Schrobenhausen im April bei 2,0 Prozent

Und so stellt sich der Stellenmarkt im Einzelnen dar:

Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist die Zahl der arbeitslosen Personen weiter zurückgegangen. 1132 Bürgerinnen und Bürger waren im April auf Beschäftigungssuche, die Arbeitslosenquote sinkt damit um 0,1 Punkte auf 2,0 Prozent. 796 Arbeitsstellen sind als vakant gemeldet.

Im Stadtgebiet Ingolstadt liegt die Zahl der arbeitslosen Menschen im April bei 2498. Die aktuelle Arbeitslosenquote veränderte sich gegenüber dem Vormonat nicht und liegt weiterhin bei 3,1 Prozent. 1397 gemeldete Stellen sind unbesetzt.

Im Landkreis Eichstätt ging die Arbeitslosigkeit auch im April weiter zurück. Zum Stichtag waren 1111 Personen auf Arbeitssuche, die Arbeitslosenquote beträgt Ende April sehr gute 1,4 Prozent. 1055 Arbeitsstellen sind als vakant gemeldet.

Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Pfaffenhofen ist im April weiter gesunken. Die Zahl der arbeitslos Gemeldeten hat sich auf 1324 verringert. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Punkte auf 1,7 Prozent. Das Arbeitsplatzangebot umfasst 1113 offene Stellen. (nr)