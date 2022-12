Wenn die Feiertage aufs Gemüt drücken: Der Krisendienst hilft

Der Krisendienst Psychiatrie Oberbayern macht keine Pause. Er ist auch über die Weihnachtstage rund um die Uhr telefonisch und persönlich erreichbar.

Hoffnung, Zuversicht, ein frohes und stimmungsvolles Warten auf Weihnachten, das wir alle festlich und besinnlich begehen - mehr denn je ist das eine große Herausforderung. Denn Ukraine-Krieg, Energiekrise, steigende Preise und die emotionalen Folgen der Pandemie schlagen vielen aufs Gemüt. Menschen, die an den Feiertagen in eine seelische Notlage geraten, unterstützt der Krisendienst Psychiatrie Oberbayern. Die Leitstelle ist unter 0800 / 655 3000 rund um die Uhr erreichbar; auch die mobilen Einsatzteams sind 24/7 in Rufbereitschaft.

„Ängste, Einsamkeit, seelische und körperliche gesundheitliche Folgen sowie persönliche Verluste sind zurzeit allgegenwärtig“, weiß Dr. Petra Brandmaier, ärztliche Leiterin der Krisendienst-Leitstelle. Krisenhafte Zuspitzungen und das Gefühl, es nicht mehr schaffen zu können, seien „gut nachvollziehbar“. Brandmaier appelliert deshalb an alle Menschen, die in eine Krise geraten: „Rufen Sie uns an, teilen Sie Ihre Not und Ihr Leid mit uns – gemeinsam mit Ihnen suchen wir nach Wegen aus der aktuell krisenhaften Situation.“ Denn: „Wer Hilfe annimmt, zeigt Stärke und Selbstfürsorge. Das ist der erste Schritt, um die Krise zu bewältigen.“

Der Krisendienst Psychiatrie Oberbayern steht Menschen in seelischen Notlagen an den Feiertagen rund um die Uhr zur Seite. Ein offenes Ohr haben die Mitarbeitenden auch für Angehörige und Personen aus dem sozialen Umfeld belasteter Menschen. Die Statistik des Krisendienstes zeigt, dass an Weihnachten und zwischen den Jahren seelische Krisen verstärkt auftreten können. Im Dezember 2021 hatte die Leitstelle 2588Telefonkontakte – einer der höchsten Werte im Jahresverlauf. Die Anrufenden benötigten meist aufgrund familiärer Konflikte, von Einsamkeit, Ängsten und Erschöpfung Unterstützung.

Oft entlastet bereits das sortierende Gespräch am Telefon. Wenn dieses nicht ausreicht, kann der Krisendienst weiterführende Hilfen anbieten. In akuten Notfällen führen mobile Einsatzteams Hausbesuche durch, um die Betroffenen zu stabilisieren. Mobile Einsatzkräfte gibt es in allen oberbayerischen Landkreisen. Sie sind täglich – auch an den Feiertagen – 24/7 in Rufbereitschaft.

Krisendienst: Einsatzteams auch in Neuburg-Schrobenhausen unterwegs

Martin Guth ist als Krisendienst-Gebietskoordinator in Ingolstadt sowie den Landkreisen Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen für die mobilen Einsatzteams zuständig. Er erklärt: „Zukunftssorgen wie auch alltägliche Belastungen können sich in jedem Alter so verschärfen, dass eine telefonische Beratung oder Krisenintervention nicht zum gewünschten Erfolg führt. Für diese Fälle sind – gerade auch über die Feiertage und den Jahreswechsel – die mobilen Krisendienst-Einsatzteams in Rufbereitschaft. Unsere Mitarbeitenden stehen Menschen in seelischen Notlagen zur Seite, sie nehmen Sorgen und Ängste ernst und vermitteln in passende Hilfs- oder Beratungsangebote.” Man wolle Halt geben und helfen, gemeinsam gute Wege aus der Krise zu finden.

Der Bezirk Oberbayern finanziert den Krisendienst Psychiatrie mit rund 16,3 Millionen Euro pro Jahr; dazu steuert der Freistaat Bayern für die Kosten der Leitstelle rund 3,1 Millionen Euro bei. 2022 hatte die Leitstelle bisher rund 30.000 Telefonkontakte; die Einsatzteams führten rund 2000 persönliche Kriseninterventionen durch. (AZ)