Neuburg-Schrobenhausen

vor 16 Min.

Wenn die Restmülltonne offenbar zu klein ist

Plus Derzeit werden rund 500 Haushalte von den Landkreisbetrieben aufgefordert, ihre Mülltonnen zu wechseln. Warum das so ist und warum Müll sparen in diesem Fall keine Rolle spielt.

Von Claudia Stegmann

Etwa 500 Haushalte im Landkreis erhalten derzeit von den Landkreisbetrieben ein Schreiben, worin sie aufgefordert werden, ihre Restmülltonne zu tauschen. Ein Fünf-Personen-Haushalt etwa, der bislang mit einer 40-Liter-Tonne auskam, muss nun auf eine 60-Liter-Tonne wechseln. Für so manchen Bürger ist diese Neuregelung nicht nachvollziehbar. „Wir sind 16 Jahre lang wunderbar mit 40 Litern zurechtgekommen. Warum muss ich jetzt eine größere Tonne nehmen und dafür auch mehr Geld bezahlen, obwohl ich sie gar nicht brauche?“, kritisiert eine Bürger aus Joshofen, die anonym bleiben möchte. Statt 12,15 Euro muss sie jetzt dann 17.35 Euro im Monat bezahlen. Doch die Kosten allein sind es nicht, die ihr sauer aufstoßen. Ihrer Meinung nach würde damit auch das Ziel, Müll zu vermeiden, konterkariert werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen