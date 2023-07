Wenn Eltern sich streiten: In Neuburg bekommen Alleinerziehende Hilfe

Kostenloses Angebot des Kreisjugendamts in Neuburg startet am 11. Oktober. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

„Wir 2“ heißt das Angebot des Fachdienstes Trennung und Scheidung am Kreisjugendamt und der Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche, Eltern und Familie. Dieses kostenfreie Bindungstraining richtet sich an alleinerziehende Mütter und Väter mit Kindern von drei bis zehn Jahren, die sich in einer belastenden Situation Unterstützung wünschen. Dabei unterstützen die Fachkräfte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer darin, ihre Balance wiederherzustellen, Bindung aufzubauen und Beziehungen zu stärken.

Das Training findet in insgesamt 20 Wocheneinheiten statt. In den vier Themenblöcken „Mütter und Väter“, „Kinder“, „Familie“ und „Neue Lösungen für alte Konflikte“ befassen sich die Teilnehmer mit den eigenen Bedürfnissen und denen ihrer Kinder. Sie lernen trotz Paarkonflikten gemeinsame Verantwortung zu übernehmen und erwerben neue Kompetenzen für den Alltag.

Kreisjugendamt in Neuburg hilft bei Unstimmigkeiten in der Kindererziehung

Das Training startet am 11. Oktober von 15 bis 16.30 Uhr und findet zur dieser Uhrzeit immer mittwochs, außer in den Schulferien, in Neuburg statt. Der genaue Veranstaltungsort wird bei der Anmeldung bekannt gegeben. Anmeldeschluss ist der 21. August. Wer sich vorab über das Angebot informieren möchte, ist zum kostenfreien Online-Informationsabend am Mittwoch, 26. Juli, um 18.30 Uhr eingeladen. Eine Anmeldung zum Infoabend sowie zum Kurs ist telefonisch unter 08431/1020 oder per E-Mail an wir-2@neuburg-schrobenhausen.de möglich. (AZ)