Neuburg-Schrobenhausen

vor 16 Min.

Wer in der Region Neuburg von Bürgergeld lebt

Plus Immer mehr Menschen im Kreis Neuburg-Schrobenhausen erhalten Bürgergeld. Wer zu dieser Personengruppe gehört und wie viel Geld vom Staat dafür aufgebracht wird.

Von Barbara Wild

563 Euro, so viel bekommt ein Empfänger von Bürgergeld seit diesem Jahr pro Monat. Die Erhöhung um zwölf Prozent zum Jahresanfang hat in der ganzen Bundesrepublik für emotionale Debatten gesorgt. Im Jobcenter in Neuburg-Schrobenhausen macht die Abwicklung vor allem sehr viel Arbeit. Michael Pfaller, Leiter des Jobcenters in Neuburg, erklärt, wer im Landkreis Bürgergeld erhält und warum das den Steuerzahler Millionen kostet.

Zunächst die Statistik: Von den knapp 1500 als arbeitslos gemeldeten Personen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen erhalten 742 Bürgergeld. Diese gelten als erwerbsfähig, könnten also zumindest einige Stunden pro Woche arbeiten. Zudem gibt es weitere Empfänger, die aus gesundheitlichen oder altersbedingten Gründen derzeit nicht in der Lage sind, zu arbeiten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

